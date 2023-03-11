Культурный досуг тюменцев из сельской местности стал доступнее и разнообразнее

Posted 11 марта 12:02
Published 11 марта 12:02
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В качестве примера, в пресс-службе правительства регионального правительства привели опыт Тюменского района. Недавно местные сотрудники культуры стали победителями областного проекта «Творческие люди». Денежное поощрение выиграли худрук Центра культуры и досуга «Юность» Ирина Коротаева и главный библиотекарь Центральной библиотечной системы района Дания Бакиева.
Кроме того, районные учреждения культуры активно вовлекают добровольцев в программу «Волонтеры культуры». В реестре волонтеров Тюменского района сейчас 471 человек.
Волонтеры помогают в организации и проведении различных мероприятий: официальных, календарных и национальных праздников, а также доставляют книги на дом маломобильным читателям библиотек района. В 2022 году они участвовали в более 700 мероприятиях, девять из них связаны с сохранением объектов культурного наследия.
Итогом реализации нацпроекта «Культура» в Тюменском районе стал рост числа жителей, посещающих концерты, выставки, занимающихся в творческих объединениях.
Напомним, что сейчас культура и искусство добрались даже до самых отдаленных населенных пунктов Тюменской области. В селах и деревнях строятся, реконструируются и открываются дома культуры, клубы, учреждения допобразования.