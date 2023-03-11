Культурный досуг тюменцев из сельской местности стал доступнее и разнообразнее

Волонтеры помогают в организации и проведении различных мероприятий: официальных, календарных и национальных праздников, а также доставляют книги на дом маломобильным читателям библиотек района. В 2022 году они участвовали в более 700 мероприятиях, девять из них связаны с сохранением объектов культурного наследия.