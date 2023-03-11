nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта 12:02

Published 11 марта 12:02

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Культурный досуг тюменцев из сельской местности стал доступнее и разнообразнее

11 марта 2023, 12:02
Фото: 1MI
Культура вошла в число приоритетных нацпроектов. В Тюменской области эта сфера активно развивается в трех направлениях — «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Благодаря этому, культурный досуг стал намного доступнее и разнообразнее не только в городах области, но и селах.

В качестве примера, в пресс-службе правительства регионального правительства привели опыт Тюменского района. Недавно местные сотрудники культуры стали победителями областного проекта «Творческие люди». Денежное поощрение выиграли худрук Центра культуры и досуга «Юность» Ирина Коротаева и главный библиотекарь Центральной библиотечной системы района Дания Бакиева.

Кроме того, районные учреждения культуры активно вовлекают добровольцев в программу «Волонтеры культуры». В реестре волонтеров Тюменского района сейчас 471 человек.

Волонтеры помогают в организации и проведении различных мероприятий: официальных, календарных и национальных праздников, а также доставляют книги на дом маломобильным читателям библиотек района. В 2022 году они участвовали в более 700 мероприятиях, девять из них связаны с сохранением объектов культурного наследия.

Итогом реализации нацпроекта «Культура» в Тюменском районе стал рост числа жителей, посещающих концерты, выставки, занимающихся в творческих объединениях.

Напомним, что сейчас культура и искусство добрались даже до самых отдаленных населенных пунктов Тюменской области. В селах и деревнях строятся, реконструируются и открываются дома культуры, клубы, учреждения допобразования.

Подпишитесь
«Я хочу нормально пожить на старости лет!»: на Судостроителей отменили КРТ
Вчера, 10:03
В Тюмени запретили продажу алкоголя на последний звонок и в другие праздники
31 марта 11:59
В Тюмени на ремонт дороги в микрорайоне потратят 116 миллионов рублей
Сегодня, 08:09
В Тюмени резко похолодает до -8
Сегодня, 03:27
«Да будет светофор»: городская администрация отреагировала на жалобы жителей
31 марта 12:15
«Присасывающиеся отморозки»: на тюменцев нападают опасные членистоногие
31 марта 09:22