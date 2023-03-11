Когда снимем шапки? Прогноз погоды в Тюмени на апрель

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Начиная со второй декады апреля температура воздуха будет подниматься до +10 +12. При этом, в течение всего месяца ожидается всего два солнечных дня. Число облачных дней достигнет 15, число дней с осадками — 13.
Что касается марта, то также как и в апреле ожидаются дожди и облачная погода. Среднесуточная температура воздуха составит 0 +5. В конце марта, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до + 11 +12.