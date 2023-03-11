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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Когда снимем шапки? Прогноз погоды в Тюмени на апрель

11 марта 2023, 10:16
Фото: 1MI

Апрель в Тюмени в 2023 году будет теплым и дождливым

В Тюмени в этом году синоптики обещают теплый, но дождливый апрель. По прогнозам метеорологов, в первую неделю второго месяца весны, сохранится нулевая температура воздуха по ночам. Днем воздух будет прогреваться до +3 +6.
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Тюмень

Начиная со второй декады апреля температура воздуха будет подниматься до +10 +12. При этом, в течение всего месяца ожидается всего два солнечных дня. Число облачных дней достигнет 15, число дней с осадками — 13.

Что касается марта, то также как и в апреле ожидаются дожди и облачная погода. Среднесуточная температура воздуха составит 0 +5. В конце марта, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до + 11 +12.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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