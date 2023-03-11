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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

ЧВК «Вагнер» открыл в Тюмени центр по набору бойцов

11 марта 2023, 11:04
Фото: 1MI

В Тюмени открыли центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер»

В Тюмени начал работу центр по набору в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.
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Тюмень

Помимо областной столицы центры по набору в ЧВК открылись еще в 42 российских городах. На сегодняшний день в регионах работает 58 отделений. В числе городов присутствия — Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Екатеринбург, Волгоград, Калининград, Краснодар, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Самара, Ставрополь и т. д.

«В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК „Вагнер“. Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом», — сообщил Пригожин.

Ранее «Наш Город» писал, что в Сургуте планировали открыть центр по набору бойцов ЧВК «Вагнер». Он должен был стать единым для ЯНАО, ХМАО и Тюменской области.

 

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#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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