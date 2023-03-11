ЧВК «Вагнер» открыл в Тюмени центр по набору бойцов

Помимо областной столицы центры по набору в ЧВК открылись еще в 42 российских городах. На сегодняшний день в регионах работает 58 отделений. В числе городов присутствия — Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Екатеринбург, Волгоград, Калининград, Краснодар, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Самара, Ставрополь и т. д.