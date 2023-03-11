40-летний житель Тюменской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Из открытых данных известно, что полный тезка Олега Маскевича в 2022 году был осужден на 8,5 лет лишения свободы в колонии строго режима за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Мужчина забил до смерти табуретом своего приятеля в ходе совместного застолья.
Ранее «Наш Город» писал, что 34-летний житель Тюменской области Дмитрий Дюдин погиб на Украине при выполнении боевого задания. Смертельную травму он получил 23 февраля 2023 года.