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40-летний житель Тюменской области погиб в зоне СВО

11 марта 2023, 07:41
Фото: тг-канал НЕ ЖДИ меня из Украины

40-летний житель Тюменской области погиб на Донбассе

В Тюмени похоронили погибшего в зоне специальной военной операции на Украине бойца ЧВК «Вагнер» Олега Маскевича. 40-летний тюменец погиб 2 января 2023 года, сообщает тг-канал «не жди меня из Украины».
Сюжет
Тюмень

Из открытых данных известно, что полный тезка Олега Маскевича в 2022 году был осужден на 8,5 лет лишения свободы в колонии строго режима за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Мужчина забил до смерти табуретом своего приятеля в ходе совместного застолья.

Ранее «Наш Город» писал, что 34-летний житель Тюменской области Дмитрий Дюдин погиб на Украине при выполнении боевого задания. Смертельную травму он получил 23 февраля 2023 года.

Житель Тюменской области погиб на Украине в День защитника Отечества
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Похороны#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные травмы#Тюмень#Тюменская область
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