40-летний житель Тюменской области погиб в зоне СВО

Из открытых данных известно, что полный тезка Олега Маскевича в 2022 году был осужден на 8,5 лет лишения свободы в колонии строго режима за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Мужчина забил до смерти табуретом своего приятеля в ходе совместного застолья.