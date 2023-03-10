Жители Тюмени могут направить маткапитал на ежемесячную выплату

Тюменцам рассказали, как направить маткапитал на ежемесячную выплату

Материнский капитал тюменцы могут направить на ежемесячную выплату. Для этих целей учитываются доходы семьи за последние 12 месяцев. Об этом рассказали в информцентре правительства Тюменской области.