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Published Сегодня, 13:11

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Updated Сегодня, 13:11

Жители Тюмени могут направить маткапитал на ежемесячную выплату

10 марта 2023, 13:11
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, как направить маткапитал на ежемесячную выплату

Материнский капитал тюменцы могут направить на ежемесячную выплату. Для этих целей учитываются доходы семьи за последние 12 месяцев. Об этом рассказали в информцентре правительства Тюменской области.

В этом случае размер среднедушевого дохода не должен превышать прожиточный минимум в двукратном размере (за месяц).

«С 1 января 2023 года ежемесячная выплата равна величине прожиточного минимума для детей. Подать заявление о назначении выплаты можно в любое время в течение 3 лет со дня рождения ребенка», - сообщается в информцентре правительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что безработным гражданам предпенсионного возраста положен перерасчет пособия по безработице.

Некоторым тюменцам сделают перерасчет выплат
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Выплаты#Единовременные выплаты#Социальные выплаты#Александр Мязин
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