Жители Тюмени могут направить маткапитал на ежемесячную выплату

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В этом случае размер среднедушевого дохода не должен превышать прожиточный минимум в двукратном размере (за месяц).
«С 1 января 2023 года ежемесячная выплата равна величине прожиточного минимума для детей. Подать заявление о назначении выплаты можно в любое время в течение 3 лет со дня рождения ребенка», - сообщается в информцентре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что безработным гражданам предпенсионного возраста положен перерасчет пособия по безработице.