Власти ищут подрядчика для строительства школы в Березняковском

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
Выполнить работы подрядчику будет необходимо до конца 2025 года. Торги начнутся в марте, пока региональный ГУС не раскрывает стоимость контракта.
Распоряжение о строительстве долгожданной школы было подписано не так давно, документ вышел из-под руки губернатора Тюменской области Александра Моора 28 февраля. Он пообещал, что выделит все необходимые средства на проведение работ.
«Обещал решить этот вопрос на одной из своих „Прямых линий“. Тогда же поручил заняться проектом», — сообщал Александр Моор.
Стоит также упомянуть, что власти не отказываются и от других планов по строительству учебных заведений в области. Так в этом году в Тюмени должны появиться целых 3 школы — в Плеханово, Тюменской слободе и микрорайоне «Тура».
Еще две школы откроются в селах Митькинское Вагайского района и Крашенинино Упоровского района. В целом в области появится 4 263 новых учебных места.
О школе в березняковском рассказали, что она будет по площади — 24 тысяч квадратных метра. Учебные корпуса, как задумано проектом, объединит административный блок. В школе будет актовый зал на 395 мест, библиотека и классы дополнительных занятий.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, готовой взяться за строительство школы на 1100 учеников в микрорайоне Мелиораторов. Соответствующая закупка стоимостью 1,86 миллиарда рублей опубликована на портале Госзакупки.