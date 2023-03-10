В ТюмГУ стартовали Дни открытых дверей в магистратуру

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10 марта магистерские программы представит Институт химии: «Химия нефти и экологическая безопасность», а также «Физико-химический анализ природных и технических систем в макро- и наносостояниях». Встреча начнется в 15.30 по адресу: ул. Перекопская, 15-а.
13 марта Передовая инженерная школа (ул. Ленина, 16) расскажет о практико-ориентированных программах «Инжиниринг месторождений нефти и газа» и «Геотехника в криолитозоне». Начало в 15.00. 17 марта в 17.30 с абитуриентами встретятся руководители программы «Робототехника и автономные системы».
14 марта в 10.15 состоится презентация магистратуры «Физика недр» в Физико-техническом институте (ул. Перекопская, 15-а).
В этот же день Школа исследований окружающей среды и общества (Антропошкола) познакомит с программой «Экологическая политика: управление социально-экологическими рисками». Общение состоится в корпусе по ул. Ленина, 16 в 18.00.
Также 14 марта в 16.00 в Институте биологии (ул. Пирогова, 3) презентуют программу «Биотехнологии», Институт государства и права (ул. Ленина, 38) в 17.30 представит магистратуру по юриспруденции.
Институт социально-гуманитарных наук (ул. Ленина, 23) пообщается с желающими продолжить образование в магистратуре по программе «Концептуальная урбанистика» 16 марта в 16.00.
17 марта в 15.00 Институт наук о Земле (ул. Осипенко, 2) представит магистратуры по направлению «Экология и природопользование» и «Туризм».
Расписание остальных Дней открытых дверей в магистратуру ТюмГУ будет опубликовано дополнительно.