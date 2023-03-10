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Posted 10 марта 12:08

Published 10 марта 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Тюменской области пополнился список виджетов Единого реестра видов контроля

10 марта 2023, 12:08
Фото: 1MI
Информация о надзорной деятельности, проводимой региональными органами власти размещается в открытом доступе на официальном портале правительства Тюменской области в разделе Государственный контроль. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили в региональном департаменте информатизации.

В данном разделе можно найти новости, нормативно-правовые акты, касающиеся контрольной деятельности, сводный план-график проведения публичных обсуждений правоприменительной практики, программы профилактики и другую информацию по различным видам контроля.

Для удобства виды контроля в разделе сгруппированы по сферам деятельности: «В сфере ГО ЧС», «Экологический надзор», «В сфере культурного наследия», «Контроль в жилищной сфере», «Контроль в сфере строительства, дорог и транспорта», «Контроль в сфере тарифов, цен и реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов», «Региональный контроль в социальной сфере» и «Региональный лицензионный контроль». Жители Тюменской области могут ознакомиться с результатами работы надзорных органов и задать вопрос.

Нововведением в этом разделе стали страницы «Реестры объектов контроля» с виджетами, где автоматически публикуется информация из Единого реестра видов контроля. В реестрах отражается информация по контролируемым объектам: категории риска, типы объектов контроля, контролируемые организации и индивидуальные предприниматели.

Стоит отметить, что улучшение качества взаимодействия граждан с госорганами и бюджетными учреждениями в цифровом виде входит в число задач регионального проекта «Цифровое государственное управление», нацпрограммы «Цифровая экономика».

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