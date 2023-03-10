В Тюменской области пополнился список виджетов Единого реестра видов контроля

Для удобства виды контроля в разделе сгруппированы по сферам деятельности: «В сфере ГО ЧС», «Экологический надзор», «В сфере культурного наследия», «Контроль в жилищной сфере», «Контроль в сфере строительства, дорог и транспорта», «Контроль в сфере тарифов, цен и реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов», «Региональный контроль в социальной сфере» и «Региональный лицензионный контроль». Жители Тюменской области могут ознакомиться с результатами работы надзорных органов и задать вопрос.