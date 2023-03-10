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Posted 10 марта 12:23

Published 10 марта 12:23

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

В Тюменской области многодетные семьи имеют право на бесплатный участок под ИЖС

10 марта 2023, 12:23
Фото: 1MI
В Тюменской области продолжается работа по обеспечению многодетных семей бесплатными земельными участками под ИЖС . На начало марта, такие наделы получили 87% всех многодетных многодетных семей в регионе, состоящих х на учет, сообщает областной департамент имущественных отношений.

За время действия программы 11 234 семьям предоставлены земельные участки, 439 семьям — целевая выплата вместо земельного участка.

Из 26 муниципалитетов области лидерами по предоставлению участков стала Тюмень — 4 203 участка, затем Тюменский район — 1 475 участков, Заводоуковский городской округ — 722 участка и Ялуторовск — 500 участков.

Правительство Тюменской области последовательно работает над укреплением института семьи — традиционной ценности российского общества. На это направлено множество региональных программ и акций.

На сайте фонда имущества Тюменской области многодетные семьи, ещё не получившие бесплатный земельный надел, могут онлайн отслеживать номер очереди с помощью специального сервиса в разделе «Многодетным семьям». В поле надо будет указать номер очереди, присвоенный при постановке на учёт.

Земельные участки многодетным семьям предоставляются в ходе реализации нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

 

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