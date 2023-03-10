В Тюмени злоумышленник проник через окно в квартиру и избил хозяина

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
«Я не живу с сыном, о произошедшем утром сообщили сотрудники полиции, которые приехали ко мне. Квартира у него на 1 этаже, решеток не было. Сын сейчас в больнице в ОКБ № 2. Собираюсь сама съездить все узнать», — рассказала «Нашему городу» мама пострадавшего.
В УМВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что 9 марта в 21.00 в медицинское учреждение г. Тюмени обратился мужчина 1988 с телесными повреждениями. Участковым уполномочеными полиции предварительно установлено, что травмы мужчине нанес в ходе конфликта в его квартире знакомый потерпевшего. Подозреваемый установлен и задержан. Иные обстоятельства выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени задержан мужчина, взявший в заложники посетителя магазина «Магнит».