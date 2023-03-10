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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В Тюмени злоумышленник проник через окно в квартиру и избил хозяина

10 марта 2023, 09:42
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени на Войновку преступник проник в квартиру и избил ее владельца битой

Сегодня ночью на Войновке неустановленное лицо с помощью бейсбольной биты разбил стеклопакеты в квартире, проник внутрь и напал на мужчину. Пострадавший получил серьезную травмы головы, сейчас он находится в реанимации ОКБ № 2.
Сюжет
Тюмень
«Я не живу с сыном, о произошедшем утром сообщили сотрудники полиции, которые приехали ко мне. Квартира у него на 1 этаже, решеток не было. Сын сейчас в больнице в ОКБ № 2. Собираюсь сама съездить все узнать», — рассказала «Нашему городу» мама пострадавшего.

В УМВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что 9 марта в 21.00 в медицинское учреждение г. Тюмени обратился мужчина 1988 с телесными повреждениями. Участковым уполномочеными полиции предварительно установлено, что травмы мужчине нанес в ходе конфликта в его квартире знакомый потерпевшего. Подозреваемый установлен и задержан. Иные обстоятельства выясняются.

Подробности ночного происшествия с захватом заложника
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени задержан мужчина, взявший в заложники посетителя магазина «Магнит».

#Алиса Вернер#Нападение#Тюменская область#Тюмень#Разбойное нападение#Вооруженное нападение#Криминал
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