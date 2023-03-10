В Тюмени злоумышленник проник через окно в квартиру и избил хозяина

В УМВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что 9 марта в 21.00 в медицинское учреждение г. Тюмени обратился мужчина 1988 с телесными повреждениями. Участковым уполномочеными полиции предварительно установлено, что травмы мужчине нанес в ходе конфликта в его квартире знакомый потерпевшего. Подозреваемый установлен и задержан. Иные обстоятельства выясняются.