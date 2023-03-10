В Тюмени возобновили выдачу загранпаспортов, но новые заявки не принимают

В Тюмени начали выдавать биометрические загранпаспорта, но новые заявки не принимают

В России возобновили выпуск биометрических загранпаспортов. По данным видеосюжета «Тюменского времени», граждане пока не смогут их получить. Заявления от тюменцев на портале Госуслуги пока не принимаются, доступен только паспорт на 5-летний срок.