В Тюмени возобновили выдачу загранпаспортов, но новые заявки не принимают

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
На данный момент скопилось много заявок, в ближайшее время их не смогут обработать. Первыми новые документы получат те, кто подавал заявки в начале года.
Ранее «Наш город» сообщал, что выдача 10-летних загранпаспортов возобновиться только в апреле. На ситуацию влияет нехватка микрочипов. Напомним, что с 1 января 2023 года стоимость оформления загранпаспорта нового образца для взрослых составляет 5 тысяч рублей.
«Надо делать хоть какой-то. Только в прошлом году рекорды побили по выдаче загранпаспортов», - отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень».