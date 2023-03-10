nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Тюмени возобновили выдачу загранпаспортов, но новые заявки не принимают

10 марта 2023, 14:02
Фото: 1MI

В Тюмени начали выдавать биометрические загранпаспорта, но новые заявки не принимают

В России возобновили выпуск биометрических загранпаспортов. По данным видеосюжета «Тюменского времени», граждане пока не смогут их получить. Заявления от тюменцев на портале Госуслуги пока не принимаются, доступен только паспорт на 5-летний срок.

На данный момент скопилось много заявок, в ближайшее время их не смогут обработать. Первыми новые документы получат те, кто подавал заявки в начале года.

Ранее «Наш город» сообщал, что выдача 10-летних загранпаспортов возобновиться только в апреле. На ситуацию влияет нехватка микрочипов. Напомним, что с 1 января 2023 года стоимость оформления загранпаспорта нового образца для взрослых составляет 5 тысяч рублей.

«Надо делать хоть какой-то. Только в прошлом году рекорды побили по выдаче загранпаспортов», - отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Электронные документы#Путешествия#Ограничение выезда за рубеж#Ограничение выезда#Деньги
Подпишитесь
В ТюмГУ стартовали Дни открытых дверей в магистратуру
Сегодня, 07:10
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
Сегодня, 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
Сегодня, 06:22
В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»
Сегодня, 07:11
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
Вчера, 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
Сегодня, 06:45