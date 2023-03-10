В Тюмени в субботу будет плюсовая температура и сильный ветер

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Мокрый снег ожидается ближе к 11:00, синоптики прогнозируют до 0,2 мм осадков. Днём облака начнут рассеиваться, но порывы ветра увеличатся до 13 м/с. Снежный покров в Тюмени снизится на 2 сантиметра.
В воскресенье тюменцев ждёт ясная погода, днём до – 2 градусов. Скорость ветра снизится до 2-5 метров в секунду. Осадков не ожидается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области на этой неделе ожидается оттепель. Влажность воздуха начнёт понижаться и достигнет 65%. Снегопады не ожидаются.