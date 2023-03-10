В Тюмени в субботу будет плюсовая температура и сильный ветер

Мокрый снег ожидается ближе к 11:00, синоптики прогнозируют до 0,2 мм осадков. Днём облака начнут рассеиваться, но порывы ветра увеличатся до 13 м/с. Снежный покров в Тюмени снизится на 2 сантиметра.