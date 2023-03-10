nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Тюмени в субботу будет плюсовая температура и сильный ветер

10 марта 2023, 12:16
Фото: 1MI

Плюсовая температура и мокрый снег ожидаются в Тюмени

В областной столице 11 марта синоптики ожидают мокрый снег и сильный ветер. По данным Гисметео, днём температура воздуха увеличится до + 3 градусов. Влажность снизится до 60%.

Мокрый снег ожидается ближе к 11:00, синоптики прогнозируют до 0,2 мм осадков. Днём облака начнут рассеиваться, но порывы ветра увеличатся до 13 м/с. Снежный покров в Тюмени снизится на 2 сантиметра.

В воскресенье тюменцев ждёт ясная погода, днём до – 2 градусов. Скорость ветра снизится до 2-5 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области на этой неделе ожидается оттепель. Влажность воздуха начнёт понижаться и достигнет 65%. Снегопады не ожидаются. 

Сильный ветер, оттепель и гололед ожидаются в Тюмени
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Погода в Тюмени#Дороги#Снегопад#Работа
Подпишитесь
В ТюмГУ стартовали Дни открытых дверей в магистратуру
Сегодня, 07:10
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
Сегодня, 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
Сегодня, 06:22
В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»
Сегодня, 07:11
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
Вчера, 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
Сегодня, 06:45