В Тюмени цены на семена, садовый инвентарь и удобрения вырастут на 10 - 30%

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
«Цены начали повышаться еще с декабря. Мы еженедельно делаем заказы и от поставки к поставке цены меняются не в лучшую сторону. Сильно возросли цены на импортные семена из Голландии, Америки, Германии», - отметил источник издания.
Подорожал грунт, удобрения, и пестициды. Поставщики отмечают в письмах, что рост цен может составить около 10%. На некоторые виды продукции до 30%. Стоимость товаров зависит от того, что будет использоваться в производстве.
Ряд поставщиков снижают объёмы пачек и упаковок. Этим они маскируют повышение цен на товар.
Стоит отметить, что продавцы оргтехники ждут весной роста цен на шашлычницы, кофемашины и моноблоки, ноутбуки и бытовую электронику. По словам специалистов, на подорожание повлияет повышенный уровень спроса. Диапазон роста составит от 6 до 45%. Сильнее всего подорожают кофемашины — с 16,7 тысяч рублей до 22 тысяч рублей и шашлычницы — с 2,6 тысяч до 3,8 тысяч рублей.
По данным «Нашего города», в линейке товаров из раздела электроника вырастут в цене видеокарты, эелктрические зубные щетки, док-станции, ноутбуки, моноблоки, радиостанции — от 19% до 168%. Наиболее ощутимо подорожают видеокарты — с 73,5 до 162 тысяч рублей, зубные щетки — с 653 до 1,7 тысячи рублей.
Похожая ситуация и со стройматериалами. Весной ожидается дефицит отдельных наименований (в основном импортных), что тоже приведёт к росту цен на 5-10 процентов. Эксперты боятся неравномерного распределения спроса на отделочные материалы (краску, линолеум, штукатурку, цемент). Специалисты отмечают, что ждать снижения цен на стройматериалы не стоит. Вероятнее всего, в этом году цены продолжат расти.