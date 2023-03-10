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В Тюмени цены на семена, садовый инвентарь и удобрения вырастут на 10 - 30%

10 марта 2023, 13:49
Фото: 1MI

Колебание курса валют повлияет на тюменских дачников. Цены на семена вырастут на 10%

В преддверии нового дачного сезона в тюменских магазинах взлетели цены на семена, садовый инвентарь и удобрения. По данным URA.RU, большая часть товаров импортная. Их приходится закупать за границей.
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Тюмень
«Цены начали повышаться еще с декабря. Мы еженедельно делаем заказы и от поставки к поставке цены меняются не в лучшую сторону. Сильно возросли цены на импортные семена из Голландии, Америки, Германии», - отметил источник издания.

Подорожал грунт, удобрения, и пестициды. Поставщики отмечают в письмах, что рост цен может составить около 10%. На некоторые виды продукции до 30%. Стоимость товаров зависит от того, что будет использоваться в производстве.

Ряд поставщиков снижают объёмы пачек и упаковок. Этим они маскируют повышение цен на товар.

Стоит отметить, что продавцы оргтехники ждут весной роста цен на шашлычницы, кофемашины и моноблоки, ноутбуки и бытовую электронику. По словам специалистов, на подорожание повлияет повышенный уровень спроса. Диапазон роста составит от 6 до 45%. Сильнее всего подорожают кофемашины — с 16,7 тысяч рублей до 22 тысяч рублей и шашлычницы — с 2,6 тысяч до 3,8 тысяч рублей.

По данным «Нашего города», в линейке товаров из раздела электроника вырастут в цене видеокарты, эелктрические зубные щетки, док-станции, ноутбуки, моноблоки, радиостанции — от 19% до 168%. Наиболее ощутимо подорожают видеокарты — с 73,5 до 162 тысяч рублей, зубные щетки — с 653 до 1,7 тысячи рублей.

Похожая ситуация и со стройматериалами. Весной ожидается дефицит отдельных наименований (в основном импортных), что тоже приведёт к росту цен на 5-10 процентов. Эксперты боятся неравномерного распределения спроса на отделочные материалы (краску, линолеум, штукатурку, цемент). Специалисты отмечают, что ждать снижения цен на стройматериалы не стоит. Вероятнее всего, в этом году цены продолжат расти.

Тюменцев ждет острый дефицит стройматериалов
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#Александр Мязин#Тюмень#Покупка-продажа#Покупательский спрос#Цены#Общество#Новости тюмени#Работа#Тюменцы#Экономика#Деньги#Дороги#Продажа
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