В Тюмени цены на семена, садовый инвентарь и удобрения вырастут на 10 - 30%

Стоит отметить, что продавцы оргтехники ждут весной роста цен на шашлычницы, кофемашины и моноблоки, ноутбуки и бытовую электронику. По словам специалистов, на подорожание повлияет повышенный уровень спроса. Диапазон роста составит от 6 до 45%. Сильнее всего подорожают кофемашины — с 16,7 тысяч рублей до 22 тысяч рублей и шашлычницы — с 2,6 тысяч до 3,8 тысяч рублей.