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В Тюмени погиб ветеран боевых действий

10 марта 2023, 08:17
Фото: 1MI

В Тюмени умер 96-летний ветеран-пограничник ВОВ Александр Владыкин

Сегодня в Тюмени ушёл из жизни ветеран-пограничник, участник Великой Отечественной войны, капитан запаса Владыкин Александр Семёнович, ему было 96 лет. Региональная организация ветеранов-пограничников сообщила «Нашему городу», что мужчина В Прибалтике ловил и обезвреживал латвийских националистов.
Сюжет
Тюмень
«Александру Семёновичу было 17 лет, когда он в 1943 году отправился на фронт добровольцем. Служба началась в запасном полку Южно-Уральского военного округа, а после отбора и освоения военной специальности — на западной границе, где шли ожесточенные бои», — рассказали ветераны-пограничники.

В Прибалтике мужчина ловил и обезвреживал литовских «лесных братьев». Там встретил Победу, после которой в составе 116-го Рижского погранотряда отправился на Дальний Восток на остров Сахалин.

В 1960 году он служил начальником заставы в Ухте — 72-й Колевальский погранотряд. Оттуда он позже уволился в запас и переехал с женой в Тюмень, где до пенсии работал на судостроительном заводе.

«Александр Семёнович прошёл трудный жизненный путь: Великую Отечественную войну и восстановление страны в послевоенные годы, активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи, выполнил свой долг по защите Отечества до конца.
Вечная слава и светлая память нашему дорогому ветерану!», — говорят товарищи усопшего.
Житель Тюменской области погиб на Украине в День защитника Отечества
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что 34-летний житель Тюменской области Дмитрий Дюдин погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение тюменец получил в ходе выполнения боевого задания 23 февраля 2023 года, спустя месяц после Дня рождения.

#Алиса Вернер#Смерть#Похороны#Тюмень#Тюменская область#Ветеран#Пенсионеры
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