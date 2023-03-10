В Тюмени погиб ветеран боевых действий

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:45
«Александру Семёновичу было 17 лет, когда он в 1943 году отправился на фронт добровольцем. Служба началась в запасном полку Южно-Уральского военного округа, а после отбора и освоения военной специальности — на западной границе, где шли ожесточенные бои», — рассказали ветераны-пограничники.
В Прибалтике мужчина ловил и обезвреживал литовских «лесных братьев». Там встретил Победу, после которой в составе 116-го Рижского погранотряда отправился на Дальний Восток на остров Сахалин.
В 1960 году он служил начальником заставы в Ухте — 72-й Колевальский погранотряд. Оттуда он позже уволился в запас и переехал с женой в Тюмень, где до пенсии работал на судостроительном заводе.
«Александр Семёнович прошёл трудный жизненный путь: Великую Отечественную войну и восстановление страны в послевоенные годы, активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи, выполнил свой долг по защите Отечества до конца.
Вечная слава и светлая память нашему дорогому ветерану!», — говорят товарищи усопшего.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 34-летний житель Тюменской области Дмитрий Дюдин погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение тюменец получил в ходе выполнения боевого задания 23 февраля 2023 года, спустя месяц после Дня рождения.