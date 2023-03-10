В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
«Рейс №3 по утрам совсем не ездил. Он должен проезжать каждые 15 минут, но обычно с 9 утра до 10 ни одного не было видно. Приходилось ездить на такси или выбирать другой рейс и ехать с пересадкой», — сообщает тюменка.
Стоит отметить, что городские власти заключили с АО «ТПАТП №1» контракт на период с 2020 по 2023 гг.
Ранее «наш город» сообщал о том, что в Тобольске 42-летняя женщина пострадала при столкновении автобуса и иномарки.