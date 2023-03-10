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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график

10 марта 2023, 06:02
Фото: 1MI

В Тюмени перевозчика привлекли к ответственности за опоздания автобусов

Более 2 млн придется заплатить АО «ТПАТП №1» за срывы перевозок и невыполнение других показателей 2022 году, сообщает РБК Тюмень. Зимой тюменцы регулярно жаловались, что автобусы совсем не следуют графику, а порою вовсе не приезжают на остановочный пункт.
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«Рейс №3 по утрам совсем не ездил. Он должен проезжать каждые 15 минут, но обычно с 9 утра до 10 ни одного не было видно. Приходилось ездить на такси или выбирать другой рейс и ехать с пересадкой», — сообщает тюменка.

Стоит отметить, что городские власти заключили с АО «ТПАТП №1» контракт на период с 2020 по 2023 гг. 

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Ранее «наш город» сообщал о том, что в Тобольске 42-летняя женщина пострадала при столкновении автобуса и иномарки.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Автобусы#Водители автобусов#Безопасность на дорогах#Деньги#Суд#Тюменская область
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