В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график

В Тюмени перевозчика привлекли к ответственности за опоздания автобусов

Более 2 млн придется заплатить АО «ТПАТП №1» за срывы перевозок и невыполнение других показателей 2022 году, сообщает РБК Тюмень. Зимой тюменцы регулярно жаловались, что автобусы совсем не следуют графику, а порою вовсе не приезжают на остановочный пункт.

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