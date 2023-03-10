В Тюмени на улице Дружбы разбились две иномарки, «Тойота» ударилась в столб. Фото

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В обеих машинах сработали подушки безопасности, удар был лобовой. Ущерб значительный, автомобиль «Тойота» не может передвигаться. Пострадал водитель японской легковушки, но скорую помощь вызывать тюменцу не пришлось. Обстоятельства дорожной аварии сейчас выясняются.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени в вечерний час пик снова отключились светофоры на улице Дружбы. Подобное происходит не первый раз, только с начала 2023 года отмечено 3 похожих случая.