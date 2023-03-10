nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Тюмени на улице Дружбы разбились две иномарки, «Тойота» ударилась в столб. Фото

10 марта 2023, 12:31
Фото: Скрин паблика "Авто Тюмень - ДТП"

«Тойота» протаранила столб и внедорожник на улице Дружбы в Тюмени. Фото

В областной столице 10 марта на улице Дружбы столкнулись «Тойота» и внедорожник КИА. По данным подписчиков паблика «Авто Тюмень – ДТП», японская легковушка ударилась в железный столб.

В обеих машинах сработали подушки безопасности, удар был лобовой. Ущерб значительный, автомобиль «Тойота» не может передвигаться. Пострадал водитель японской легковушки, но скорую помощь вызывать тюменцу не пришлось. Обстоятельства дорожной аварии сейчас выясняются. 

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени в вечерний час пик снова отключились светофоры на улице Дружбы. Подобное происходит не первый раз, только с начала 2023 года отмечено 3 похожих случая.

В Тюмени на улице Дружбы уже в третий раз с начала года отключаются светофоры. Фото
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#Погода#ГИБДД#Дороги
Подпишитесь
В ТюмГУ стартовали Дни открытых дверей в магистратуру
Сегодня, 07:10
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
Сегодня, 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
Сегодня, 06:22
В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»
Сегодня, 07:11
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
Вчера, 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
Сегодня, 06:45