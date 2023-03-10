В Тобольске продают бани за 1 рубль, огромный терем продают в Тюмени за 52 млн руб

Силовики показали видео штурма продовольственного магазина в Тюмени. 10 марта ночью здесь неизвестный удерживал человека. Журналистам попала в руки видеозапись переговоров с мужчиной, он требовал присутствия журналистов. Злоумышленник говорит, что сотрудники правоохранительных органов «приехали и уехали», тогда как у него на руках был заложник с ножом у горла.