В Тобольске продают бани за 1 рубль, огромный терем продают в Тюмени за 52 млн руб

Posted Вчера, 19:29
Published Вчера, 19:29
Modified Вчера, 19:29
Updated Вчера, 19:29
В Тобольске продают исторические бани за 1 рубль.
Строение обусловлено несколькими кирпичными зданиями, вытянутыми в единой цепочке вдоль северо-западной границы Базарной площади. Оно было построено в 1902 году на устье реки Курдюмки важного у насосной станции.
Компанией СИБУР и администрацией города, проводятся работы по сохранению объектов культурного наследия. Новому подрядчику придется начать с разработки проекта по сохранению объекта, который причисляется к памятникам культуры.
На улице Олимпийской за 52 млн рублей продают терем со стриптиз-клубом.
В областной столице на Олимпийской улице продают большой дом «Терем». Здесь есть джакузи, сауна бильярд, а также там оказывают услуги интимного характера. Строение сдаётся в аренду Покупателю перейдут в собственность все 3 этажа постройки вместе со стриптиз-клубом.
«Терем» не обладает репутацией премиального заведения.
В Тюмени во время захвата в заложники работника магазина никто не пострадал.
Силовики показали видео штурма продовольственного магазина в Тюмени. 10 марта ночью здесь неизвестный удерживал человека. Журналистам попала в руки видеозапись переговоров с мужчиной, он требовал присутствия журналистов. Злоумышленник говорит, что сотрудники правоохранительных органов «приехали и уехали», тогда как у него на руках был заложник с ножом у горла.
Источник «Нашего города» сообщает, что штурм и освобождение заложника произошли около 2-х часов ночи. Подозреваемый до утра был задержан, но силовики не давали никаких комментариев.