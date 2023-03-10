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Published Вчера, 19:29

Modified Вчера, 19:29

Updated Вчера, 19:29

В Тобольске продают бани за 1 рубль, огромный терем продают в Тюмени за 52 млн руб

10 марта 2023, 19:29
Фото: 1MI

Огромный терем продают в Тюмени за 52 млн руб, В Тобольске продают бани за 1 рубль

Баню из трех зданий продают в Тобольске всего за 1 рубль. Стоит отметить, что земля под строением стоит уже 2,1 млн рублей. Согласно условиям контракта, баня должна предстать в новом облике уже в 2028 году.

В Тобольске продают исторические бани за 1 рубль.

Строение обусловлено несколькими кирпичными зданиями, вытянутыми в единой цепочке вдоль северо-западной границы Базарной площади. Оно было построено в  1902 году на устье реки Курдюмки важного у насосной станции.

Компанией СИБУР и администрацией города, проводятся работы по сохранению объектов культурного наследия. Новому подрядчику придется начать с разработки проекта по сохранению объекта, который причисляется к памятникам культуры.

На улице Олимпийской за 52 млн рублей продают терем со стриптиз-клубом.

В областной столице на Олимпийской улице продают большой дом «Терем». Здесь есть джакузи, сауна бильярд, а также там оказывают услуги интимного характера. Строение сдаётся в аренду Покупателю перейдут в собственность все 3 этажа постройки вместе со стриптиз-клубом.

В Тюмени во время захвата в заложники работника магазина никто не пострадал.      

Силовики показали видео штурма продовольственного магазина в Тюмени. 10 марта ночью здесь неизвестный удерживал человека. Журналистам попала в руки видеозапись переговоров с мужчиной, он требовал присутствия журналистов. Злоумышленник говорит, что сотрудники правоохранительных органов «приехали и уехали», тогда как у него на руках был заложник с ножом у горла.

Источник «Нашего города» сообщает, что штурм и освобождение заложника произошли около 2-х часов ночи. Подозреваемый до утра был задержан, но силовики не давали никаких комментариев.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Водители#Тюменцы#Работа#Деньги#Дороги#Экономика
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