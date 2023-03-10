В Тобольске историческое здание продают за 1 рубль

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Согласно условиям контракта, баня должна предстать в новом облике уже в 2028 году. Однако подрядчику придется начать с разработки проекта по сохранению объекта, который причисляется к памятникам культуры.
«Ансамбль городской насосной станции» образован несколькими кирпичными зданиями, вытянутыми в единой цепочке вдоль северо-западной границы Базарной площади. Начало комплексу было положено строительством в 1902 году на устье реки Курдюмки важного городского объекта — городской насосной станции.
«В рамках комплексной программы развития городской среды „Тобольск настоящий“, разработанной правительством Тюменской области, компанией СИБУР и администрацией города, проводятся работы по сохранению объектов культурного наследия.Комитетом культурного наследия Тюменской области согласована проектная документация на проведение работ по сохранению для объекта культурного наследия регионального значения „Насосная станция“ из состава „Ансамбля городской насосной станции“, г. Тобольск, ул. Базарная площадь, д. 18, сооружение 2», — сообщают в администрации Тобольска.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на продажу в Тюмени также выставили «Терем», что на Олимпийской улице. Известно, что в данном заведении есть джакузи, сауна бильярд, а также там оказывают услуги интимного характера.