В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Источник «Нашего города» сообщает, что штурм и освобождение заложника произошли около 2-х часов ночи. Подозреваемый до утра был задержан, но силовики не давали никаких комментариев — они согласовывали текст пресс-релиза между ведомствами.
«Слитая» видеозапись была направлена журналистам iz.ru.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сейчас на месте происшествия работают специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН Росгвардии со служебными собаками.