nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»

10 марта 2023, 07:11
Фото: nashgorod.ru

Силовики показали видео штурма магазина в Тюмени, где неизвестный удерживал заложника

Неизвестный силовик распространил между журналистами видеозапись переговоров с мужчиной, он требовал присутствия журналистов. Злоумышленник говорит, что сотрудники правоохранительных органов «приехали и уехали», тогда как у него на руках был заложник с ножом у горла.
Сюжет
Тюмень

Источник «Нашего города» сообщает, что штурм и освобождение заложника произошли около 2-х часов ночи. Подозреваемый до утра был задержан, но силовики не давали никаких комментариев — они согласовывали текст пресс-релиза между ведомствами.

«Слитая» видеозапись была направлена журналистам iz.ru.

Видео: nashgorod.ru
Подробности ночного происшествия с захватом заложника
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что сейчас на месте происшествия работают специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН Росгвардии со служебными собаками.

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Деньги#Жалобы#Тюмень#Тюменская область#Алиса Вернер#Видео
Подпишитесь
Подробности ночного происшествия с захватом заложника
Сегодня, 04:24
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
Сегодня, 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
Сегодня, 06:22
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
Вчера, 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
Сегодня, 06:45