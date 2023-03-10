Тюменцы тратят кешбэк на связь и беспроводные наушники

Скопленные деньги жители области предпочитают тратить на мобильную связь — такой выбор делает каждый второй. Но многие хотят себя побаловать и копят кешбек для того, чтобы приобрести беспроводные наушники, чехлы, защитную пленку или же зарядные устройства.