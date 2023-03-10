Тюменцы тратят кешбэк на связь и беспроводные наушники

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Так, исследования показали, что активнее всего программой пользовались жители региона от 35 до 44 лет. При том большинство пользователей — мужчины.
«Мы отмечаем высокий спрос на программу лояльности со стороны жителей Тюменской области. На фоне роста цен на товары повседневного потребления, многие горожане стали искать возможность совершать более выгодные покупки. Так с помощью кешбека можно, например, вернуть до 5% стоимости проживания при бронировании отелей в России, СНГ и дальнем зарубежье. А это значит, что полученным кешбэком после недельной поездки можно будет оплатить билет на концерт, месяц связи своему ребенку или покупку наушников», —прокомментировала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
Скопленные деньги жители области предпочитают тратить на мобильную связь — такой выбор делает каждый второй. Но многие хотят себя побаловать и копят кешбек для того, чтобы приобрести беспроводные наушники, чехлы, защитную пленку или же зарядные устройства.