Тюменцы не могут ходить по тротуарам из-за снежных завалов

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
«Помогите, пожалуйста, привести в порядок дорожку перед магазинами на улице Малышева, 37. Неделю назад почистили крышу от снега, а упавший снег никто не убрал, и люди его уже утоптали. Тропинка узкая и обледеневает сверху, и потому ходить по ней небезопасно, особенно старикам», — сообщает «Нашему городу» читательница.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня тюменцам стоит быть осторожнее из-за гололеда, который образовался на улицах.