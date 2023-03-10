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Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Тюменцы не могут ходить по тротуарам из-за снежных завалов

10 марта 2023, 06:59
Фото: nashgorod.ru

Неубранный снег на улице Малышева в Тюмени мешает пешеходам

Читатели сообщают, что на улице Малышева на днях убирали снег с крыши, однако после уборки снежно-ледяные комки никто не убрал.
«Помогите, пожалуйста, привести в порядок дорожку перед магазинами на улице Малышева, 37. Неделю назад почистили крышу от снега, а упавший снег никто не убрал, и люди его уже утоптали. Тропинка узкая и обледеневает сверху, и потому ходить по ней небезопасно, особенно старикам», — сообщает «Нашему городу» читательница.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня тюменцам стоит быть осторожнее из-за гололеда, который образовался на улицах.

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