Тюменские власти купят автозак за 11 млн рублей. Скрин

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Заявки от подрядчиков принимаются до 17 марта. Стоит отметить, что 5-6 летние простые пассажирские автобусы ПАЗ 320405-04 стоят в Тюмени от 2 до 2,5 млн рублей.
«Закупка — автомобиль оперативно-служебный, на базе ПАЗ 320405-04», - сообщается в документации аукциона.
Стоит отметить, что подобные автобусы могут вместить 20 – 25 человек.
Ранее «Наш город» сообщал, что в декабре прошлого года Тюменский телекоммуникационный центр купил дорогой автомобиль за 3 млн рублей.