nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Тюменские власти купят автозак за 11 млн рублей. Скрин

10 марта 2023, 11:46
Фото: 1MI

Правительство Тюменской области выделило 11 млн рублей на автозак. Скрин

Власти Тюменской области купят оперативно-служебный автобус на базе ПАЗ 320405-04 за 11 млн рублей. Соответствующий лот № 0167200003423001334 появился на сайте Госзакупки.
Фото: Скрин Госзакупки

Заявки от подрядчиков принимаются до 17 марта. Стоит отметить, что 5-6 летние простые пассажирские автобусы ПАЗ 320405-04 стоят в Тюмени от 2 до 2,5 млн рублей.

«Закупка — автомобиль оперативно-служебный, на базе ПАЗ 320405-04», - сообщается в документации аукциона.

Стоит отметить, что подобные автобусы могут вместить 20 – 25 человек.

Ранее «Наш город» сообщал, что в декабре прошлого года Тюменский телекоммуникационный центр купил дорогой автомобиль за 3 млн рублей.

Тюменский телекоммуникационный центр купит дорогой автомобиль за бюджетные деньги
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика#Водители#Автомобили#Дороги
Подпишитесь
В ТюмГУ стартовали Дни открытых дверей в магистратуру
Сегодня, 07:10
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
Сегодня, 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
Сегодня, 06:22
В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»
Сегодня, 07:11
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
Вчера, 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
Сегодня, 06:45