Тюменец испортил лифт в одном из подъездов в ЖК «Ватутина». Ему пришлось извиняться

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Он объяснил причины произошедшего.
«Я вчера много выпил и буянил. Приношу свои извинения жильцам дома и готов понести наказание», - сообщается на видео в тг-канале «Тюмень №1».
Ранее тюменцы предположили, что молодой человек был под воздействием запрещённых веществ.
«Наш город» сообщал, что силовики показали видео штурма магазина в Тюмени, где неизвестный 10 марта удерживал заложника. Штурм и освобождение заложника произошли около 2-х часов ночи.