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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Тюменец испортил лифт в одном из подъездов в ЖК «Ватутина». Ему пришлось извиняться

10 марта 2023, 15:32
Фото: Скрин тг-канал "Тюмень №1"

«Был пьян»: Житель Тюмени извинился за порчу лифта в ЖК «Ватутина»

В областной столице 10 марта молодой человек записал видео с извинениями за своё поведение. 9 числа он буянил в одном из подъездов в ЖК «Ватутина», в результате пострадал лифт, сообщают подписчики тг-канала «Тюмень №1».

Он объяснил причины произошедшего.

«Я вчера много выпил и буянил. Приношу свои извинения жильцам дома и готов понести наказание», - сообщается на видео в тг-канале «Тюмень №1».

Ранее тюменцы предположили, что молодой человек был под воздействием запрещённых веществ.

«Наш город» сообщал, что силовики показали видео штурма магазина в Тюмени, где неизвестный 10 марта удерживал заложника. Штурм и освобождение заложника произошли около 2-х часов ночи.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Экономика#Погода#Пьяный дебош#Работа
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