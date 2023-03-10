Тюменец испортил лифт в одном из подъездов в ЖК «Ватутина». Ему пришлось извиняться

«Был пьян»: Житель Тюмени извинился за порчу лифта в ЖК «Ватутина»

В областной столице 10 марта молодой человек записал видео с извинениями за своё поведение. 9 числа он буянил в одном из подъездов в ЖК «Ватутина», в результате пострадал лифт, сообщают подписчики тг-канала «Тюмень №1».