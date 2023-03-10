СВО изменило социально-политическую конструкцию элит и крупного бизнеса

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Монолитная контракция лояльности затрагивает крупный бизнес, депутатов, медийных личностей, шоу-бизнес, чиновников. От них потребуется возрастающая активность в рамках поддержки геополитических инициатив руководства. «Казус Пугачевой» не должен повториться.
Для остальных людей пока нет смысла превращать лояльный в неудобных. Тем более, когда технологических и социальных ресурсов для этого недостаточно. От большинства социума требуется (пока) демонстрацию общей/формальной лояльности.
«Cоциум ориентирован на то, чтобы жить как раньше и, в целом, согласен с этой конструкцией, но хотел бы избежать мобилизации и прочих тревожащих его повседневную аполитичность факторов: забот и трудностей у населения итак много. Власть дает понять, что прекрасно понимает это и условно готово соблюдать консенсус. Условно, так как могут вмешаться какие-то геополитические форс-мажоры и экстрафакторы», - отметил политолог Дмитрий Михайличенко.
В СССР люди жили похожим образом десятилетиями. Потенциал эмиграции сохраняется на уровне примерно 1% граждан (что немало). Для того, чтобы его снизить властям не нужна резкость, а нужна плановость и методичность. Больше всего недовольство выражает молодежь.
У номенклатуры и элиты сейчас мало альтернатив. Некоторые из них привыкли к кормушке, старые привычки сложившиеся десятилетиями, дают о себе знать. Остальное общество, как предполагается, будет в фарватере этого процесса: проще говоря, никуда не денется.
Ранее «Наш город» сообщал, что в стране рекордно низкий уровень безработицы – 3,6%. Эксперты ждут серьёзного дефицита «технарей». Проблема недостатка кадров технических профессий становится одной из главных.