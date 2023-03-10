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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

СВО изменило социально-политическую конструкцию элит и крупного бизнеса

10 марта 2023, 16:04
Фото: 1MI

Как сейчас выглядит социально-политическая конструкция России при СВО

По данным «Новых известий», власти методично создают монолитную конструкцию среди тех, кто получает бенефиты от государства. По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, у российской номенклатуры нет никаких альтернатив, кроме полной лояльности.

Монолитная контракция лояльности затрагивает крупный бизнес, депутатов, медийных личностей, шоу-бизнес, чиновников. От них потребуется возрастающая активность в рамках поддержки геополитических инициатив руководства. «Казус Пугачевой» не должен повториться.

Для остальных людей пока нет смысла превращать лояльный в неудобных. Тем более, когда технологических и социальных ресурсов для этого недостаточно. От большинства социума требуется (пока) демонстрацию общей/формальной лояльности.

«Cоциум ориентирован на то, чтобы жить как раньше и, в целом, согласен с этой конструкцией, но хотел бы избежать мобилизации и прочих тревожащих его повседневную аполитичность факторов: забот и трудностей у населения итак много. Власть дает понять, что прекрасно понимает это и условно готово соблюдать консенсус. Условно, так как могут вмешаться какие-то геополитические форс-мажоры и экстрафакторы», - отметил политолог Дмитрий Михайличенко.

В СССР люди жили похожим образом десятилетиями. Потенциал эмиграции сохраняется на уровне примерно 1% граждан (что немало). Для того, чтобы его снизить властям не нужна резкость, а нужна плановость и методичность. Больше всего недовольство выражает молодежь.

У номенклатуры и элиты сейчас мало альтернатив. Некоторые из них привыкли к кормушке, старые привычки сложившиеся десятилетиями, дают о себе знать. Остальное общество, как предполагается, будет в фарватере этого процесса: проще говоря, никуда не денется.

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#Общество#Работа#Экономика#Деньги#Политика#Социальная политика#Внешняя политика#Элита#Жалобы
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