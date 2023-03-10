СВО изменило социально-политическую конструкцию элит и крупного бизнеса

У номенклатуры и элиты сейчас мало альтернатив. Некоторые из них привыкли к кормушке, старые привычки сложившиеся десятилетиями, дают о себе знать. Остальное общество, как предполагается, будет в фарватере этого процесса: проще говоря, никуда не денется.