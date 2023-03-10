Собаки напали на двух детей в селе Ярково

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе собака укусила мальчика. Родители ребёнка получат 40 тысяч рублей в качестве компенсации. Деньги взысканы с управления ЖКХ администрации Тюменского муниципального района. Всё произошло в мае 2022 года в с. Онохино во время прогулки на 12-летнего мальчика напала бездомная собака и укусила его в области левой голени. Указанное обстоятельство послужило основанием обращения за медицинской помощью. Тюменский районный суд удовлетворил требования прокурора.