Собаки напали на двух детей в селе Ярково

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В обоих случаях пострадали мальчики. Несовершеннолетние получили травмы.
«В первом случае пострадал 10-летний мальчик, гулявший на детской площадке, во втором - 9-летний мальчик, игравший во дворе собственного дома», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Все пострадавшие были доставлены в ГБУЗ ТО «Областная больница № 24 с. Ярково». Травмы оказались несерьёзными.
В целях защиты интересов несовершеннолетних прокуратура направила два иска о взыскании в пользу детей компенсации. Суды требования к местной администрации удовлетворили.
Бездомные собаки всё чаще становятся предметом обсуждений в соцсетях. Жители областной столицы сообщают о большой стае собак в районе промзоны на улице 50 лет Октября. Местные жители уже не раз звонили в службу отлова. Стая часто выбегает на улицу Вербную.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе собака укусила мальчика. Родители ребёнка получат 40 тысяч рублей в качестве компенсации. Деньги взысканы с управления ЖКХ администрации Тюменского муниципального района. Всё произошло в мае 2022 года в с. Онохино во время прогулки на 12-летнего мальчика напала бездомная собака и укусила его в области левой голени. Указанное обстоятельство послужило основанием обращения за медицинской помощью. Тюменский районный суд удовлетворил требования прокурора.