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Собаки напали на двух детей в селе Ярково

10 марта 2023, 11:02
Фото: 1MI

Дети получат компенсацию из-за нападения бездомных собак селе Ярково

Бездомные собаки покусали детей в селе Ярково. По иску прокурора дети, пострадавшие от укусов бездомных собак, получат по 50 тысяч рублей. Несчастные случаи произошли в июне и августе прошлого года.
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Дети

В обоих случаях пострадали мальчики. Несовершеннолетние получили травмы.

«В первом случае пострадал 10-летний мальчик, гулявший на детской площадке, во втором - 9-летний мальчик, игравший во дворе собственного дома», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Все пострадавшие были доставлены в ГБУЗ ТО «Областная больница № 24 с. Ярково». Травмы оказались несерьёзными.

В целях защиты интересов несовершеннолетних прокуратура направила два иска о взыскании в пользу детей компенсации. Суды требования к местной администрации удовлетворили.

Бездомные собаки всё чаще становятся предметом обсуждений в соцсетях. Жители областной столицы сообщают о большой стае собак в районе промзоны на улице 50 лет Октября. Местные жители уже не раз звонили в службу отлова. Стая часто выбегает на улицу Вербную.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе собака укусила мальчика. Родители ребёнка получат 40 тысяч рублей в качестве компенсации. Деньги взысканы с управления ЖКХ администрации Тюменского муниципального района. Всё произошло в мае 2022 года в с. Онохино во время прогулки на 12-летнего мальчика напала бездомная собака и укусила его в области левой голени. Указанное обстоятельство послужило основанием обращения за медицинской помощью. Тюменский районный суд удовлетворил требования прокурора.

Тюменцы сообщают о большой стае собак на улице 50 лет Октября. Скрин
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#Дети#Собаки#Бродячие собаки#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Прокуратура#Работа#Александр Мязин
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