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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Скандальный тюменский стриптиз-клуб продают за 53 млн

10 марта 2023, 06:20
Фото: 2ГИС

В Тюмени за 52 млн рублей продают терем, в котором находится стриптиз-клуб

На продажу выставили «Терем» на Олимпийской улице. Известно, что в данном заведении есть джакузи, сауна бильярд, а также там оказывают услуги интимного характера.
Сюжет
Тюмень

Сейчас заведение сдается в аренду. Покупателю перейдут в собственность все 3 этажа постройки вместе со стриптиз-клубом.

Однако известно, что «Терем» не обладает репутацией элитного или премиального заведения. Горожане отзываются о нем, как о публичном доме, где мужчинам готовы оказывать интимные услуги любого характера.

«Основной доход им „это“ и приносит. Мне кажется, что все в городе знают, что на самом деле происходит там», — сообщил источник «Нашего города».
В Тюменском центре занятости разместили вакансию стриптиз-клуба
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что житель Тюмени выставил на продажу необычные шлепанцы из кирпича. Стоимость «дизайнерской» обуви — 250 тысяч рублей.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Происшествия#Экономика#Тюмень#Тюменская область
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