Скандальный тюменский стриптиз-клуб продают за 53 млн

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
Сейчас заведение сдается в аренду. Покупателю перейдут в собственность все 3 этажа постройки вместе со стриптиз-клубом.
Однако известно, что «Терем» не обладает репутацией элитного или премиального заведения. Горожане отзываются о нем, как о публичном доме, где мужчинам готовы оказывать интимные услуги любого характера.
«Основной доход им „это“ и приносит. Мне кажется, что все в городе знают, что на самом деле происходит там», — сообщил источник «Нашего города».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что житель Тюмени выставил на продажу необычные шлепанцы из кирпича. Стоимость «дизайнерской» обуви — 250 тысяч рублей.