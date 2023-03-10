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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Скандал разгорелся в тюменском автобусе

10 марта 2023, 09:35
Фото: 1MI

Водитель тюменского автобуса устроил скандал

Горожанка сообщает, что ей нагрубил водитель автобуса, следующего по маршруту №51.
Сюжет
Автобус
«Я ехала домой на 51 автобусе, который был без кондуктора, соответственно вход через переднюю дверь и оплата у водителя. Многие люди выходили через переднюю дверь, чтобы водитель лишний раз не открывал обе двери, людей в это время было мало. Как только я и ещё одна женщина подошли к передней двери (приготовились к выходу), водитель начал на нас орать, чтобы мы отошли к задней двери», — рассказывает тюменка.

Она поясняет, что толкучки в салоне не было, как и поводов для повышения голоса. Возмутившись поведением водителя, женщина спросила его фамилию, чтобы позже оставить на грубияна жалобы, однако тот промолчал.

«Никто не в праве повышать голос на другого человека, особенно если это незнакомый вам человек. Будьте добрей и не ведите себя как г…. последнее», — считает женщина.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцам сегодня придется быть особенно осторожными, причем, как водителям, так и пешеходам. После вчерашних осадков дороги покрылись тонким и очень скользким льдом.

#Тюменская область#Алиса Вернер#Общественный транспорт#Автобус#Грубость#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Жалобы
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