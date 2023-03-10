Скандал разгорелся в тюменском автобусе

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
«Я ехала домой на 51 автобусе, который был без кондуктора, соответственно вход через переднюю дверь и оплата у водителя. Многие люди выходили через переднюю дверь, чтобы водитель лишний раз не открывал обе двери, людей в это время было мало. Как только я и ещё одна женщина подошли к передней двери (приготовились к выходу), водитель начал на нас орать, чтобы мы отошли к задней двери», — рассказывает тюменка.
Она поясняет, что толкучки в салоне не было, как и поводов для повышения голоса. Возмутившись поведением водителя, женщина спросила его фамилию, чтобы позже оставить на грубияна жалобы, однако тот промолчал.
«Никто не в праве повышать голос на другого человека, особенно если это незнакомый вам человек. Будьте добрей и не ведите себя как г…. последнее», — считает женщина.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцам сегодня придется быть особенно осторожными, причем, как водителям, так и пешеходам. После вчерашних осадков дороги покрылись тонким и очень скользким льдом.