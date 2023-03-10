Подробности ночного происшествия с захватом заложника

После сообщения о заложнике территорию оцепили сотрудники Росгвардии и полиции, прибыло руководство и личный состав правоохранительных органов и экстренных служб. В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого.