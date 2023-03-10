Подробности ночного происшествия с захватом заложника

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
«Около 2 часов ночи в полицию обратились граждане, которые сообщили, что по улице Александра Протозанова города Тюмени неизвестный в круглосуточном магазине под угрозой применения ножа удерживает мужчину», — сообщили «Нашему городу» в Росгвардии.
После сообщения о заложнике территорию оцепили сотрудники Росгвардии и полиции, прибыло руководство и личный состав правоохранительных органов и экстренных служб. В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого.
«В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержан ранее судимый тюменец. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Следственным отделом ОП № 7 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 Уголовного кодекса Российской Федерации «Захват заложника».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В полиции сообщили, что мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
«Мы слышали странные звуки оттуда, шум, нас попросили не выходить из магазина. Потом были крики и кого-то вывели под руки», — рассказала сотрудница соседней аптеки.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.