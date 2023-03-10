«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
«Пока утром шла до остановки 2 раза упала, ходить вообще невозможно, тут никакая обувь не поможет», — сообщает тюменка.
Сейчас на улицах города работают дворники, некоторые пытаются отколоть ледяное покрытие, чтобы обезопасить пешеходов, другие — засыпают переходы песком или солью.
«В связи с неблагоприятными погодными явлениями, осадками в виде дождя и отрицательной температурой окружающей среды возможны образования скользкости на тротуарах», — сообщают в департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.
В ГИБДД водителям напоминают об опасностях, которые кроет такое ледяное покрытие для водителей. Сегодня стоит снизить скорость и рассчитывать тормозной путь с учетом погодных условий.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в областной столице синоптики ожидают усиление ветра до 15 метров в секунду. По данным Гисметео, уже 10 марта его порывы могут достигать 13 м/с, а температура воздуха повысится до + 3 градусов.