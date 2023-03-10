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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой

10 марта 2023, 06:45
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени после дождя на проезжей части и тротуарах появился гололед

Тюменцам сегодня придется быть особенно осторожными, причем, как водителям, так и пешеходам. После вчерашних осадков дороги покрылись тонким и очень скользким льдом.
Сюжет
Тюмень
«Пока утром шла до остановки 2 раза упала, ходить вообще невозможно, тут никакая обувь не поможет», — сообщает тюменка.

Сейчас на улицах города работают дворники, некоторые пытаются отколоть ледяное покрытие, чтобы обезопасить пешеходов, другие — засыпают переходы песком или солью.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями, осадками в виде дождя и отрицательной температурой окружающей среды возможны образования скользкости на тротуарах», — сообщают в департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ГИБДД водителям напоминают об опасностях, которые кроет такое ледяное покрытие для водителей. Сегодня стоит снизить скорость и рассчитывать тормозной путь с учетом погодных условий. 

Сильный ветер, оттепель и гололед ожидаются в Тюмени
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в областной столице синоптики ожидают усиление ветра до 15 метров в секунду. По данным Гисметео, уже 10 марта его порывы могут достигать 13 м/с, а температура воздуха повысится до + 3 градусов.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
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