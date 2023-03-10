Онлайн-магазины должны будут проверять товары до продаж

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Как передают “Известия”, таким образом предлагается решить проблему с контрафактной и нелегальной продукцией. Для этого можно подключить государственные автоматизированные системы, такие как «Честный знак». В ней содержатся сведения об участниках продаж, которые используют маркировку, а также информация о таких изделиях.
Как говорят специалисты, объемы продаж фальсификата растут на фоне роста популярности онлайн-торговли.