nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Онлайн-магазины должны будут проверять товары до продаж

Сегодня, 08:45
Общественники предлагают обязать маркетплейсы проверять на качество и фальсификат товары продавцов до их реализации.

Как передают “Известия”, таким образом предлагается решить проблему с контрафактной и нелегальной продукцией. Для этого можно подключить государственные автоматизированные системы, такие как «Честный знак». В ней содержатся сведения об участниках продаж, которые используют маркировку, а также информация о таких изделиях.

Как говорят специалисты, объемы продаж фальсификата растут на фоне роста популярности онлайн-торговли.

Подпишитесь
В ТюмГУ стартовали Дни открытых дверей в магистратуру
Сегодня, 07:10
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
Сегодня, 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
Сегодня, 06:22
В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»
Сегодня, 07:11
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
Вчера, 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
Сегодня, 06:45