Онлайн-магазины должны будут проверять товары до продаж

Как передают “Известия”, таким образом предлагается решить проблему с контрафактной и нелегальной продукцией. Для этого можно подключить государственные автоматизированные системы, такие как «Честный знак». В ней содержатся сведения об участниках продаж, которые используют маркировку, а также информация о таких изделиях.