Около Вагая поезд насмерть сбил девушку

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - сообщили в тг-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Ведётся следствие.
Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину. Всё произошло на 2060 километре пикет 10 станции Юшала.