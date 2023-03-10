Около Вагая поезд насмерть сбил девушку

Недалеко от Вагая насмерть сбил молодую тюменку

Организована проверка железнодорожного происшествия в Тюменской области. По данным Уральской транспортной прокуратуры 9 марта в 23:15 на 2284 километре пикет 8 станции Вагай Омутинского района скончалась женщина 1998 года рождения.

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