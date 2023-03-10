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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Около Вагая поезд насмерть сбил девушку

10 марта 2023, 10:20
Фото: 1MI

Недалеко от Вагая насмерть сбил молодую тюменку

Организована проверка железнодорожного происшествия в Тюменской области. По данным Уральской транспортной прокуратуры 9 марта в 23:15 на 2284 километре пикет 8 станции Вагай Омутинского района скончалась женщина 1998 года рождения.
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ДТП
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - сообщили в тг-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Ведётся следствие. 

Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину. Всё произошло на 2060 километре пикет 10 станции Юшала.

Под Тюменью грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку
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#Александр Мязин#ДТП#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Дела судебные#Уголовные дела#Прокуратура#Транспортная прокуратура#Работа
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