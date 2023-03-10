Областной прокурор Московских взял на личный контроль дело захватчика «Магнита»

Ранее «Наш город» сообщал о том, что неизвестный силовик распространил между журналистами видеозапись переговоров с мужчиной, он требовал присутствия журналистов. Злоумышленник говорит, что сотрудники правоохранительных органов «приехали и уехали», тогда как у него на руках был заложник с ножом у горла.