Областной прокурор Московских взял на личный контроль дело захватчика «Магнита»

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В прокуратуре также сообщают, что по их информации 10 марта 2023 года около 2 часов ночи к правоохранителям обратились за помощью. Им сообщили, что в «магните» насильно удерживают сотрудника магазина.
На место происшествия выехал Владислав Московских.
«При координирующей роли прокуратуры области силовыми ведомствами региона подозреваемый задержан. Надзорным ведомством поставлено на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 3 ст. 30, п. „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений), а также пп. „в“, „г“, „ж“ ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника)», — сообщают в прокуратуре.
Сейчас вход в магазин закрыт. Пока неизвестно, когда он сможет возобновить работу.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что неизвестный силовик распространил между журналистами видеозапись переговоров с мужчиной, он требовал присутствия журналистов. Злоумышленник говорит, что сотрудники правоохранительных органов «приехали и уехали», тогда как у него на руках был заложник с ножом у горла.