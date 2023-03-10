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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 07:41

Областной прокурор Московских взял на личный контроль дело захватчика «Магнита»

10 марта 2023, 07:39
Фото: Прокуратура Тюменской области

Расследование дела о захвате заложников на личный контроль взял Владислав Московских

Прокурор региона Владислава Московских сообщает, что дело ранее судимого тюменца, который ночью взял заложников в «Магните» на улице Александра Протозанова, находится на его личном контроле.
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Тюмень

В прокуратуре также сообщают, что по их информации 10 марта 2023 года около 2 часов ночи к правоохранителям обратились за помощью. Им сообщили, что в «магните» насильно удерживают сотрудника магазина.

На место происшествия выехал Владислав Московских.

«При координирующей роли прокуратуры области силовыми ведомствами региона подозреваемый задержан. Надзорным ведомством поставлено на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 3 ст. 30, п. „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений), а также пп. „в“, „г“, „ж“ ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника)», — сообщают в прокуратуре.

Сейчас вход в магазин закрыт. Пока неизвестно, когда он сможет возобновить работу.

Подробности ночного происшествия с захватом заложника
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что неизвестный силовик распространил между журналистами видеозапись переговоров с мужчиной, он требовал присутствия журналистов. Злоумышленник говорит, что сотрудники правоохранительных органов «приехали и уехали», тогда как у него на руках был заложник с ножом у горла.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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Подробности ночного происшествия с захватом заложника
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