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На “Уральской Стали” ведут работу по развитию промышленного туризма Оренбуржья

10 марта 2023, 06:59
Фото: pxhere.com
Комбинат “Уральская Сталь” поддерживает проект по развитию промышленного туризма. По словам генерального директора управляющей компании “Уральская Сталь” Дениса Сафина, новые маршруты должны стать частью социальной программы предприятия.

Участие в программе развития промышленного туризма дает возможность предприятиям холдинга не только соответствовать требованиям современного облика отечественной промышленности, но и создавать новые возможности для профориентации молодежи, отметил Денис Сафин. Об этом сообщает 56orb.ru.

АО “Уральская Сталь” и АО “Загорский трубный завод” (ЗТЗ) входят в состав интегрированного металлургического холдинга, которым руководит Денис Сафин. Примечательно, что обе компании принимают активное участие в развитии программы промышленного туризма: организуют экскурсии на действующее производство, в ходе которых с работой металлургов знакомятся не только школьники, но и профессионалы.

АО “Уральская Сталь” (г. Новотроицк Оренбургской области) является металлургическим комбинатом полного цикла. Комбинат создает новые экскурсионные и туристические программы, позволяющие узнать о его истории и деятельности. Все желающие могут ознакомиться с технологическим процессом плавки стали и проката металла, а также получить сувенир по завершении экскурсии.

Маршрут разработан в рамках II Всероссийского акселератора по промышленному туризму, который Агентство стратегических инициатив (АСИ) реализует при участии Министерства промышленности и торговли РФ.

Как отмечается, федеральный проект ориентирован на создание положительного имиджа промышленных предприятий и увеличение числа экскурсионных программ для развития туристической деятельности.

“Экскурсии также станут важным ориентиром для молодого поколения при выборе профессии. Комбинат реализует программу развития территорий присутствия, создавая новые рабочие места”, – сказал Денис Сафин.

Вместе с тем предприятие успешно работает над созданием образовательных программ совместно с учреждениями среднего и высшего профессионального образования.

“Развитие промышленного туризма – важный элемент социальной ответственности металлургического холдинга. Туриндустрия обладает значительным потенциалом для создания новых рабочих мест в смежных областях в регионах присутствия наших предприятий, таких как транспорт или сфера услуг, а рост количества гостей городов способствует дальнейшему повышению качества социальной инфраструктуры”, – подытожил Денис Сафин.

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