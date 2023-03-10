На “Уральской Стали” ведут работу по развитию промышленного туризма Оренбуржья

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
АО “Уральская Сталь” и АО “Загорский трубный завод” (ЗТЗ) входят в состав интегрированного металлургического холдинга, которым руководит Денис Сафин. Примечательно, что обе компании принимают активное участие в развитии программы промышленного туризма: организуют экскурсии на действующее производство, в ходе которых с работой металлургов знакомятся не только школьники, но и профессионалы.
АО “Уральская Сталь” (г. Новотроицк Оренбургской области) является металлургическим комбинатом полного цикла. Комбинат создает новые экскурсионные и туристические программы, позволяющие узнать о его истории и деятельности. Все желающие могут ознакомиться с технологическим процессом плавки стали и проката металла, а также получить сувенир по завершении экскурсии.
Маршрут разработан в рамках II Всероссийского акселератора по промышленному туризму, который Агентство стратегических инициатив (АСИ) реализует при участии Министерства промышленности и торговли РФ.
Как отмечается, федеральный проект ориентирован на создание положительного имиджа промышленных предприятий и увеличение числа экскурсионных программ для развития туристической деятельности.
“Экскурсии также станут важным ориентиром для молодого поколения при выборе профессии. Комбинат реализует программу развития территорий присутствия, создавая новые рабочие места”, – сказал Денис Сафин.
Вместе с тем предприятие успешно работает над созданием образовательных программ совместно с учреждениями среднего и высшего профессионального образования.
“Развитие промышленного туризма – важный элемент социальной ответственности металлургического холдинга. Туриндустрия обладает значительным потенциалом для создания новых рабочих мест в смежных областях в регионах присутствия наших предприятий, таких как транспорт или сфера услуг, а рост количества гостей городов способствует дальнейшему повышению качества социальной инфраструктуры”, – подытожил Денис Сафин.