На “Уральской Стали” ведут работу по развитию промышленного туризма Оренбуржья

АО “Уральская Сталь” и АО “Загорский трубный завод” (ЗТЗ) входят в состав интегрированного металлургического холдинга, которым руководит Денис Сафин. Примечательно, что обе компании принимают активное участие в развитии программы промышленного туризма: организуют экскурсии на действующее производство, в ходе которых с работой металлургов знакомятся не только школьники, но и профессионалы.