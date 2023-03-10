На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск грузовик впечатал «Газель» в отбойник. Фото

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства инцидента.
«В автомобиле «Газель» находились двое дорожных рабочих, которые планировали мыть ограждение, предварительно, все дорожные знаки были установлены. В ДТП пострадал один из рабочих, мужчина 58-ми лет, он доставлен в больницу», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице 9 марта в вечерний час пик снова отключились светофоры на улице Дружбы. Это уже третий случай с начала года.