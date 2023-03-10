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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:15

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск грузовик впечатал «Газель» в отбойник. Фото

10 марта 2023, 11:15
Фото: 1MI

Грузовик впечатал «Газель» в железный отбойник, один человек пострадал. Фото

Утром, 10 марта, большегруз «Мерседес» врезался в стоящий автомобиль дорожной службы «Газель Next». Всё произошло на трассе Тюмень – ХМАО (46-ой километр), сообщает пресс-служба ГИБДД.

Инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства инцидента.

«В автомобиле «Газель» находились двое дорожных рабочих, которые планировали мыть ограждение, предварительно, все дорожные знаки были установлены. В ДТП пострадал один из рабочих, мужчина 58-ми лет, он доставлен в больницу», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице 9 марта в вечерний час пик снова отключились светофоры на улице Дружбы. Это уже третий случай с начала года.

 

В Тюмени на улице Дружбы уже в третий раз с начала года отключаются светофоры. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Трасса#Федеральная трасса#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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