Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
«Как стало известно из представленных суду материалов, вечером 6 марта 2023 года в доме, расположенном по улице Северной в селе Малышенка Голышмановского городского округа, во время распития спиртных напитков между Глазыриным и его 61-летним отцом произошел конфликт», — рассказали «Нашему городу» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Позже разъяренный и разгоряченный алкоголем Глазырин нанес отцу несколько ударов руками, но позже схватив нож и стал орудовать им. Отец нападавшего скончался на месте.
Теперь в СИЗО мужчина ожидает начала судебных разбирательств.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что минувшей ночью в «Магнит» ворвался мужчина, который взял заложника. Он угрожал ему ножом.