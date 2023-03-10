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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом

10 марта 2023, 06:22
Фото: 1MI

В Тюменской области пьяный мужчина зарезал отца ножом

Суд Голышмановского района заключил мужчину под стражу. Он обвиняется в убийстве — часть 1 статьи 105 УК РФ.
«Как стало известно из представленных суду материалов, вечером 6 марта 2023 года в доме, расположенном по улице Северной в селе Малышенка Голышмановского городского округа, во время распития спиртных напитков между Глазыриным и его 61-летним отцом произошел конфликт», — рассказали «Нашему городу» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Позже разъяренный и разгоряченный алкоголем Глазырин нанес отцу несколько ударов руками, но позже схватив нож и стал орудовать им. Отец нападавшего скончался на месте.

Теперь в СИЗО мужчина ожидает начала судебных разбирательств.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что минувшей ночью в «Магнит» ворвался мужчина, который взял заложника. Он угрожал ему ножом.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Ножевое ранение
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