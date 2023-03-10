Инвесторы проекта «Умная SREDA» потеряли 70 млн рублей

Пострадавшие отметили, что «Умная SREDA» — это один из десятка провалившихся инвестпроектов, которые выглядят клонами друг друга и рекламировались в одном и том же Тelegram-канале. Но нельзя утверждать, что это прямое мошенничество: по крайней мере год компания вела активную деятельность, получала даже госзаказы.