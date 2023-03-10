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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Инвесторы проекта «Умная SREDA» потеряли 70 млн рублей

Сегодня, 08:47
Около 70 миллионов рублей средств потеряли инвесторы, которые вложились в проект «Умная SREDA» по переработке пластика.

Как передают “Известия”, авторы проекта предлагали до 70% экономии в год на переработке пластика и производстве из него уличной мебели. Однако выплаты производились недолго. В судах уже зарегистрировано как минимум 16 исков.

Пострадавшие отметили, что «Умная SREDA» — это один из десятка провалившихся инвестпроектов, которые выглядят клонами друг друга и рекламировались в одном и том же Тelegram-канале. Но нельзя утверждать, что это прямое мошенничество: по крайней мере год компания вела активную деятельность, получала даже госзаказы.

Эксперты рекомендуют частным инвесторам не вкладывать последние деньги в молодые, рисковые венчурные проекты.

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