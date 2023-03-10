Губернатор поблагодарил силовиков за операцию в тюменском «Магните»

Александр Моор поблагодарил силовиков за профессионализм при освобождении заложников

Моор отметил мужество и профессионализм сотрудников, которые спасли заложников в тюменском «Магните» и арестовали злоумышленника. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 206 УК РФ — захват заложника. Мужчина может отправиться в тюрьму на срок до 15 лет.

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