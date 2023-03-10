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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:23

Губернатор поблагодарил силовиков за операцию в тюменском «Магните»

10 марта 2023, 07:20
Фото: Росгвардия по Тюменской области

Александр Моор поблагодарил силовиков за профессионализм при освобождении заложников

Моор отметил мужество и профессионализм сотрудников, которые спасли заложников в тюменском «Магните» и арестовали злоумышленника. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 206 УК РФ — захват заложника. Мужчина может отправиться в тюрьму на срок до 15 лет.
Сюжет
Тюмень
«Сотрудники силовых ведомств сработали профессионально, слажено, оперативно. При задержании преступника проявили смекалку и мужество, спасли жизнь земляка, и в очередной раз показали, что безопасность тюменцев под надежной защитой. Благодарю работников правоохранительных органов от себя лично и от всех жителей области», — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Операция по спасению людей и обезвреживанию преступника развернулась ночью около «Магнита» на улице Александра Протозанова. Известно, что ранее судимый мужчина с ножом удерживал тюменца и просил пригласить на место журналистов.

Из-за конфликта с продавцом достал нож и начал резать себя, затем угрожал ножом менеджеру. После прибытия полиции и Росгвардии мужчина записал видео с заложником и было принято решение на штурм.

«Я проснулся от сработки сигнализации в машине, окна у нас с другой стороны. Ну может хлопок слышал. Утром уже увидел, что магазин оцепили, полиция стоит», — рассказал «Нашему городу» житель дома Алексей.

Преступник отметил, что изначально силовики «пришли и ушли», оставив мужчину с ножом у горла в руках преступника.

Подробности ночного происшествия с захватом заложника
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что неизвестный силовик распространил между журналистами видеозапись переговоров с мужчиной. 

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Подробности ночного происшествия с захватом заложника
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