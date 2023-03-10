Губернатор поблагодарил силовиков за операцию в тюменском «Магните»

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
«Сотрудники силовых ведомств сработали профессионально, слажено, оперативно. При задержании преступника проявили смекалку и мужество, спасли жизнь земляка, и в очередной раз показали, что безопасность тюменцев под надежной защитой. Благодарю работников правоохранительных органов от себя лично и от всех жителей области», — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Операция по спасению людей и обезвреживанию преступника развернулась ночью около «Магнита» на улице Александра Протозанова. Известно, что ранее судимый мужчина с ножом удерживал тюменца и просил пригласить на место журналистов.
Из-за конфликта с продавцом достал нож и начал резать себя, затем угрожал ножом менеджеру. После прибытия полиции и Росгвардии мужчина записал видео с заложником и было принято решение на штурм.
«Я проснулся от сработки сигнализации в машине, окна у нас с другой стороны. Ну может хлопок слышал. Утром уже увидел, что магазин оцепили, полиция стоит», — рассказал «Нашему городу» житель дома Алексей.
Преступник отметил, что изначально силовики «пришли и ушли», оставив мужчину с ножом у горла в руках преступника.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что неизвестный силовик распространил между журналистами видеозапись переговоров с мужчиной.