Для самых главных

Дети проводят много времени в детском саду или школе, уезжают на каникулы к бабушкам, в детский лагерь, на дачу, бегают с друзьями во дворе. Велосипеды, самокаты, игры на открытом воздухе — детство всегда полно веселья и приключений.

Наша задача — позаботиться о спокойствии родителей даже самых активных детей. Чтобы получить помощь в случае детских травм или ушибов, оформите полис страхования от несчастных случаев «СОГАЗ-Персона Универсальный». Страхование станет для вас значимой финансовой поддержкой на время выздоровления ребенка. От чего будет застрахован ребенок? временное расстройство здоровья в результате несчастного случая

установление категории «ребенок-инвалид», вызванной несчастным случаем

уход из жизни в результате несчастного случая Также в полис можно включить страхование от: укусов насекомых, которые привели к заболеванию клещевым энцефалитом и малярией

пищевой токсикоинфекции (ботулизма, сальмонеллеза, дизентерии, шигеллеза, клебсиеллеза, иерсиниоза и других заболеваний в соответствии с кодом А05 по МКБ-10)

спортивных травм, в том числе полученных на соревнованиях или в спортивном лагере Варианты страховой защиты на выбор: 24 часа в сутки

в бытовых условиях («несчастных случай в быту»)

в детском саду/школе и по пути от них до дома и обратно (в указанное в полисе время)

в детском саду/школе Преимущества полиса «СОГАЗ-Персона Универсальный»: выбор страховой суммы до 500 000 рублей

оплата полиса в рассрочку

простое и быстрое оформление полиса Условия страхования: возраст ребенка — от 1 до 17 лет включительно (на момент заключения договора)

срок страхования — от 1 дня до 1 года Что делать, если произошел страховой случай: Подробная информация по ссылке https://claim.sogaz.ru/ Пусть детство каждого ребенка будет беззаботным, веселым и счастливым, наполненным любовью и вниманием родителей! Оформление полиса: https://shop.sogaz.ru/accident/persona_universal/ С подробными условиями страхования (включая правила страхования) вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ» и на сайте компании www.sogaz.ru. Лицензия Банка России СЛ № 1208. АО «СОГАЗ».