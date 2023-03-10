Для самых главных

Posted 10 марта 13:37
Published 10 марта 13:37
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Наша задача — позаботиться о спокойствии родителей даже самых активных детей.
Чтобы получить помощь в случае детских травм или ушибов, оформите полис страхования от несчастных случаев «СОГАЗ-Персона Универсальный». Страхование станет для вас значимой финансовой поддержкой на время выздоровления ребенка.
От чего будет застрахован ребенок?
Также в полис можно включить страхование от:
Варианты страховой защиты на выбор:
Преимущества полиса «СОГАЗ-Персона Универсальный»:
Условия страхования:
Что делать, если произошел страховой случай:
Подробная информация по ссылке https://claim.sogaz.ru/
Пусть детство каждого ребенка будет беззаботным, веселым и счастливым, наполненным любовью и вниманием родителей!
Оформление полиса: https://shop.sogaz.ru/accident/persona_universal/
С подробными условиями страхования (включая правила страхования) вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ» и на сайте компании www.sogaz.ru. Лицензия Банка России СЛ № 1208. АО «СОГАЗ».