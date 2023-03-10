Более 7 тысяч гостей встретили сотрудники экодомов в Тюменской области

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Кондитер Ольга Губатых рассказала о пряничных хитростях и нюансах росписи. Такие встречи — отличная возможность не только весело провести время, но и с пользой: обсудить секреты бытовой экологии, узнать секреты профессионала и получить ответы на вопросы. Ведь на кухне всегда есть место, где развернуться фантазии начинающего экологиста: заменить множество одноразовых приспособлений на многоразовые, эффективней хранить продукты, приобретать товары без лишнего мусора.
«Для участия в мероприятиях экодомов необходимо только желание, хорошее настроение и своевременная регистрация, ведь количество мест ограничено. Например, запись на мастер-класс по росписи праздничных пряников мы закрыли всего за час», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
В компании отметили, что выбрать мероприятие на любой вкус, и для детей, и для взрослых, можно в группе Тюменского экологического объединения в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/ecoteo72). Расписание там обновляют еженедельно. Тюменцы также могут предложить свою идею для мастер-класса, поделиться полезными навыками, но при условии, что мероприятие будет безвозмездным для участников: доступность — это обязательное правило для любого события в экодоме.