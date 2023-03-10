Более 7 тысяч гостей встретили сотрудники экодомов в Тюменской области

В компании отметили, что выбрать мероприятие на любой вкус, и для детей, и для взрослых, можно в группе Тюменского экологического объединения в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/ecoteo72). Расписание там обновляют еженедельно. Тюменцы также могут предложить свою идею для мастер-класса, поделиться полезными навыками, но при условии, что мероприятие будет безвозмездным для участников: доступность — это обязательное правило для любого события в экодоме.