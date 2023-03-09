Wildberries отвергли обвинения в дискриминации по национальному признаку

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Как пишет News.ru со ссылкой на представителей пресс-службы Wildberries, сообщение о дискриминации чеченцев и дагестанцев при приеме на работу в компанию распространил Telegram-канал Baza. Журналисты канала заявили о существовании в уставе фирмы запрета на оформление трудовых отношений с выходцами из соответствующих регионов. Представители Wildberries опровергли эту информацию, охарактеризовав ее, как фальшивую и непроверенную. В пресс-службе онлайн-ретейлера также сообщили, что только в одних логистических комплексах Wildberries работают тысячи представителей Чечни и Дагестана. В компании особенно отмечают их трудолюбие и доброжелательность. Журналисты Baza, в свою очередь, получат возможность убедиться в этом на встрече с сотрудниками маркетплейса из данных регионов.
Возможно, разговоры о притеснении в компании представителей определенных национальностей начались после того, как на подмосковном складе Wildberries состоялась проверка миграционного учета граждан с участием полиции и ОМОНа.