В Тюменской области тепличный комплекс создаст сотни рабочих мест

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Планируется создать около 300 рабочих мест. Всего на эти цели потратят 6,8 млрд рублей. На данный момент производство в Нариманово уже запущено. Данный тепличный комплекс один из самых крупных в стране.
В январе «Наш город» сообщал, что в Тюменской области стоится завод по глубокой̆ переработке гороха АО «ПРОТЕИНСИБ». Более того, в этом году продолжается работа по возведению репродуктора индейки компании «Дамате».