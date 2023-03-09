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Modified Сегодня, 13:30

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В Тюменской области тепличный комплекс создаст сотни рабочих мест

9 марта 2023, 13:30
Фото: 1MI

Российский лидер по производству овощей создаст 300 новых рабочих мест для тюменцев

По данным сайта правительства Тюменской области, в 2023 году тепличный комплекс «ТюменьАгро» инвестирует в комбинат по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте.

Планируется создать около 300 рабочих мест. Всего на эти цели потратят 6,8 млрд рублей. На данный момент производство в Нариманово уже запущено. Данный тепличный комплекс один из самых крупных в стране.

В январе «Наш город» сообщал, что в Тюменской области стоится завод по глубокой̆ переработке гороха АО «ПРОТЕИНСИБ». Более того, в этом году продолжается работа по возведению репродуктора индейки компании «Дамате».

Тюменская мебельная компания расширит производство и наймет дополнительный персонал
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Производство#Промышленное производство#Экономика
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