В Тюменской области стартовала ремонтная кампания «Россети Тюмень»

Также в рамках программы ТОиР «Россети Тюмень» проведут ремонт 515 км воздушных линий. Из них более 270 км — в сетях низкого класса напряжения, обеспечивающих светом бытовых потребителей. В частности, в распредсети энергетики смонтируют почти 80 км самонесущего изолированного провода и 12 км грозозащитного троса. В целом, на воздушных линиях заменят около 2,8 тысячи дефектных опор и 3 тысяч изоляторов, повреждение которых может привести к коротким замыканиям. Свыше 1,5 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП до конца года будет расчищено от поросли и кустарников.