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В Тюменской области стартовала ремонтная кампания «Россети Тюмень»

9 марта 2023, 10:24
Фото: «Россети Тюмень»
Тюменские энергетики приступили к выполнению программы по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) энергообъектов.

В течение года специалисты «Россети Тюмень» выполнят ремонт 170 трансформаторных подстанций, более 50 подстанций 110 кВ и порядка 500 км линий электропередачи различного класса напряжения. Стоимость реализации программы ТОиР в Тюменской области составит свыше 1,2 млрд рублей.

Особое внимание энергетики уделят обслуживанию питающих центров. В 2023 году работы пройдут на территории 16 районов. Так, в Тюменском районе специалисты отремонтируют 20 трансформаторных и 9 высоковольтных подстанций. А на территории Вагайского, Ялуторовского и Сорокинского районов будут обновлены более 60 ТП и 8 центров питания 110 кВ.

Также в рамках программы ТОиР «Россети Тюмень» проведут ремонт 515 км воздушных линий. Из них более 270 км — в сетях низкого класса напряжения, обеспечивающих светом бытовых потребителей. В частности, в распредсети энергетики смонтируют почти 80 км самонесущего изолированного провода и 12 км грозозащитного троса. В целом, на воздушных линиях заменят около 2,8 тысячи дефектных опор и 3 тысяч изоляторов, повреждение которых может привести к коротким замыканиям. Свыше 1,5 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП до конца года будет расчищено от поросли и кустарников.

Проведение профилактических мероприятий позволит энергокомпании снизить риски технологических нарушений и повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей Тюменской области.

#Тюменская область#Новости#Общество#Вера Романескул
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