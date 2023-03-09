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В Тюменской области снова прозвучали объявления о ракетных ударах. Это фейк

9 марта 2023, 15:00
Фото: Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области

Это фейк: В Тюменской области вновь распространяли объявления о воздушной тревоге

Информцентр правительства Тюменской области распространил сообщение о не соответствующих действительности объявлениях о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Неизвестные взломали вещание «Радио 7».
«Произошла хакерская атака, в результате в радиоэфир некоторых муниципальных образований вышло сообщение следующего содержания: «Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара», - сообщили в информцетре правительства Тюменской области.

В нашем регионе автоматизированная система оповещения населения не запускалась.

Инцидент расследуется правоохранительными органами.

Стоит отметить, что похожие сообщения о «ракетных атаках» прозвучали 22 февраля. Но данным «Нашего города», серверы ряда коммерческих радиостанций были взломаны хакерами.

В МЧС прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по радио
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Фейк#Ложная тревога#Ложный вызов#Работа#Происшествия#Жалобы#Радио#Дорожное Радио
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