В Тюменской области снова прозвучали объявления о ракетных ударах. Это фейк

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«Произошла хакерская атака, в результате в радиоэфир некоторых муниципальных образований вышло сообщение следующего содержания: «Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара», - сообщили в информцетре правительства Тюменской области.
В нашем регионе автоматизированная система оповещения населения не запускалась.
Инцидент расследуется правоохранительными органами.
Стоит отметить, что похожие сообщения о «ракетных атаках» прозвучали 22 февраля. Но данным «Нашего города», серверы ряда коммерческих радиостанций были взломаны хакерами.