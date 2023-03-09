В Тюменской области обострилась борьба за рабочие места

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В регионе на одну вакансию приходится 4,4 резюме, что практически достигает нормальных показателей. Для сравнения, в Курганской области этот показатель составляет всего 2,5. В Челябинской и Свердловской областях — 3, На Ямале и в Югре — 3,3 и 4,1 резюме на одну вакансию соответственно.
«Кадровый голод в регионах УрФО сегодня более явный, нежели в среднем по России. Ситуация хорошо иллюстрирует региональную сегментацию рынка труда. Дефицит кадров имеет несколько причин. Во-первых, сказываются последствия демографического кризиса 1990-х годов: сегодня и страна в целом, и конкретно Урал переживают последствия низкой рождаемости того периода. Трудоспособное население в России стареет и сокращается — данные Росстат это подтверждают. Во-вторых, есть существенный диссонанс между потребностями работодателей и предложением соискателей. У бизнеса сегодня очень высок спрос на квалифицированных рабочих и производственников, на линейный персонал, причем потребность постоянно растет», — отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным Росстата, за 2022 год размер среднего заработка увеличился более чем на 10% — с 55 тысяч 270 рублей до 61 тысячи 300 рублей.