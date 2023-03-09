В Тюменской области обострилась борьба за рабочие места

В регионе на одну вакансию приходится 4,4 резюме, что практически достигает нормальных показателей. Для сравнения, в Курганской области этот показатель составляет всего 2,5. В Челябинской и Свердловской областях — 3, На Ямале и в Югре — 3,3 и 4,1 резюме на одну вакансию соответственно.