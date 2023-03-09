В Тюмени в доме на улице Мелиораторов обрушилась стена

Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «Витязь» инициированы 52 проверки, из которых в 21 были выявлены нарушения. В арбитражных судах РФ были рассмотрены 12 судебных дел с участием УК, в которых компания выступила в роли ответчика.