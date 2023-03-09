В Тюмени в доме на улице Мелиораторов обрушилась стена

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
«Управляющая компания на обращения не реагирует. Видимо, ждут когда несущая стена рухнет. Черепица на крыше полуразрушенная, крышу никто не ремонтирует, все природные осадки на потолках и стенах вторых этажей проявляются в виде черной плесени. При этом, ежемесячно собственники производят оплаты на текущий ремонт, которого не было уже более пяти лет. Хочется спросить: на какой текущий ремонт мы сдаем деньги?», — отмечают тюменцы.
Известно, что дом на Мелиораторов, 11а, обслуживает управляющая компания «Витязь». Компания работает с 1998 года. Согласно данным из открытых источников, за 2021 года выручка фирмы увеличилась на 55% — до 3 миллионов рублей, чистая прибыль выросла на 100%.
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «Витязь» инициированы 52 проверки, из которых в 21 были выявлены нарушения. В арбитражных судах РФ были рассмотрены 12 судебных дел с участием УК, в которых компания выступила в роли ответчика.
Последнее дело было рассмотрено в феврале этого года — иск к «Витязю» подала энергосбытовая компания «Восток».
Ранее «Наш Город» писал, что жителям одного из тюменский домов на улице Полевой в принудительном порядке поднимают тарифы на обслуживание жилого помещения — с 19 до 32 рублей.