В Тюмени подорожали творог и сыр

Помимо творога, значительно возросли за последнюю неделю и цены на сыр. Согласно данным сервиса «Ай-мониторинг», в среднем килограмм сыра в Тюменской области сегодня стоит 924 рубля (в среднем по России — 768,4 рубля). По сравнению с февралем, этот продукт подорожал на 29 рублей 84 копейки.