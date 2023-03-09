В Тюмени подорожали творог и сыр

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Сегодня в магазинах стоимость 380-граммовой упаковки 5% творога составляет от 150 до 179 рублей. Творог жирностью 9% стоит дороже — 113-150 рублей за 200 граммов.
Помимо творога, значительно возросли за последнюю неделю и цены на сыр. Согласно данным сервиса «Ай-мониторинг», в среднем килограмм сыра в Тюменской области сегодня стоит 924 рубля (в среднем по России — 768,4 рубля). По сравнению с февралем, этот продукт подорожал на 29 рублей 84 копейки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли цены на «Доширак». За год упаковка лапши быстрого приготовления подорожала на 14-19 рублей.