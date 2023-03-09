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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:11

В Тюмени подорожали творог и сыр

9 марта 2023, 06:09
Фото: 1MI

В Тюмени выросли цены на творог

В Тюмени подорожал один из популярных кисломолочных продуктов — творог. Стоимость килограмма за последнюю неделю увеличилась в среднем на 4 рубля 29 копеек — до 474 рублей. В среднем по России килограмм творога сегодня стоит 412 рублей.
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Тюмень

Сегодня в магазинах стоимость 380-граммовой упаковки 5% творога составляет от 150 до 179 рублей. Творог жирностью 9% стоит дороже — 113-150 рублей за 200 граммов.

Помимо творога, значительно возросли за последнюю неделю и цены на сыр. Согласно данным сервиса «Ай-мониторинг», в среднем килограмм сыра в Тюменской области сегодня стоит 924 рубля (в среднем по России — 768,4 рубля). По сравнению с февралем, этот продукт подорожал на 29 рублей 84 копейки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли цены на «Доширак». За год упаковка лапши быстрого приготовления подорожала на 14-19 рублей.

В Тюмени подорожал популярный продукт
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Продукты#Продукты питания#Молочные продукты#Тюмень#Тюменская область
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