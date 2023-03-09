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В Тюмени мужчина угрожает расправиться с 27-летней девушкой

9 марта 2023, 17:18
Фото: Скрин в ВК

В Тюмени 27-летняя девушка боится за свою жизнь. Ее преследует мужчина

В паблике «ЧС Тюмень» 27-летняя девушка Элеонора Н. попросила о помощи. По её словам она была избита мужчиной ещё в феврале. Теперь ей угрожают расправой, о чём она сообщила в паблике «ЧС Тюмень».
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Тюмень
«Он меня избил, отобрал ключи от машины моей, телефон Айфон 12 Pro, писала я заявление по адресу Пермякова, 43а, в УМВД №1 в Тюмени. У меня заявление приняли и сказали ожидайте», - сообщила тюменка в паблике «ЧС Тюмень».

Уже 6 марта мужчина пришел к ней на работу (улица Широтная, 148).

В настоящий момент написано 4 заявления в полицию, в том числе на выбитое стекло в машине девушки и сломанную дверь в квартиру.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Нижневартовска открыл стрельбу с балкона девятого этажа. Дебошир заблокировал входные двери и потребовал звонка от председателя СК РФ Бастрыкина.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Работа#Дороги#Жалобы#Обращения граждан#Тюмень
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