В Тюмени мужчина угрожает расправиться с 27-летней девушкой

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
«Он меня избил, отобрал ключи от машины моей, телефон Айфон 12 Pro, писала я заявление по адресу Пермякова, 43а, в УМВД №1 в Тюмени. У меня заявление приняли и сказали ожидайте», - сообщила тюменка в паблике «ЧС Тюмень».
Уже 6 марта мужчина пришел к ней на работу (улица Широтная, 148).
В настоящий момент написано 4 заявления в полицию, в том числе на выбитое стекло в машине девушки и сломанную дверь в квартиру.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Нижневартовска открыл стрельбу с балкона девятого этажа. Дебошир заблокировал входные двери и потребовал звонка от председателя СК РФ Бастрыкина.