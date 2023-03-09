В Тюмени мужчина угрожает расправиться с 27-летней девушкой

В Тюмени 27-летняя девушка боится за свою жизнь. Ее преследует мужчина

В паблике «ЧС Тюмень» 27-летняя девушка Элеонора Н. попросила о помощи. По её словам она была избита мужчиной ещё в феврале. Теперь ей угрожают расправой, о чём она сообщила в паблике «ЧС Тюмень».

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