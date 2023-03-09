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Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

В Тюмени каждый второй родитель против фото- и видеосъемки на уроках

9 марта 2023, 07:57
Фото: 1MI

В Тюмени против фото- и видеосъемки на уроках — каждый второй родитель

Каждый второй тюменский родитель поддержал запрет видео- и фотосъемки на уроках. Запрет, предлагаемый профильным комитетом Госдумы, одобрили 55% родителей школьников и 82% учителей, сообщили «Нашему Городу» аналитики SuperJob.
Сюжет
Тюмень

По данным исследования, педагоги и родители тюменских школьников считают, что фото- и видеосъемка на уроках будут отвлекать и детей, и учителя от учебного процесса.

В настоящее время в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков. Предполагается, что запись будет разрешена только в образовательных целях и ее нужно будет согласовать с администрацией школы и педагогом.

В Тюмени только 26% родителей и 9% учителей согласны на проведение постоянной видеофиксации учебного процесса.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году 1 сентября откроют три новых школы в спальных микрорайонах Ямальский-2, Плеханово и Тура. Новые учебные заведения примут более 4 тысяч детей.

В Тюмени в этом году откроют новые школы в микрорайонах
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Школы#Школьники#Видеонаблюдение#Камеры видеонаблюдения#Тюмень#Тюменская область
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