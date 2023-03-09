В Тюмени каждый второй родитель против фото- и видеосъемки на уроках

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
По данным исследования, педагоги и родители тюменских школьников считают, что фото- и видеосъемка на уроках будут отвлекать и детей, и учителя от учебного процесса.
В настоящее время в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков. Предполагается, что запись будет разрешена только в образовательных целях и ее нужно будет согласовать с администрацией школы и педагогом.
В Тюмени только 26% родителей и 9% учителей согласны на проведение постоянной видеофиксации учебного процесса.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году 1 сентября откроют три новых школы в спальных микрорайонах Ямальский-2, Плеханово и Тура. Новые учебные заведения примут более 4 тысяч детей.