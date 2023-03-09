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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

С бронью от мобилизации. Известный тюменский завод ищет сотрудников без опыта работы

9 марта 2023, 11:35
Фото: 1MI

Предоставят бронь от мобилизации: В Тюмени завод ищет сотрудников без опыта работы

Тюменский «Завод СибБурМаш» ищет на работу термистов. По данным сайта hh.ru, опыт работы не требуется, а новым сотрудникам предоставят бронь от мобилизации. Зарплата — от 44 тысяч рублей «на руки».

Стоит отметить, что ещё в декабре 2022 тюменский завод предлагал те же условия за 38 000 рублей.

«Термическая обработка сложных деталей и инструментов, изготовленных из высоколегированных, легированных и других сталей, требующих специальных режимов термообработки», — отмечается в обязанностях для новых сотрудников.

Предприятие осуществляет стажировку и проводит обучение. Новым рабочим предоставят общежитие.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюменской области увеличилась потребность в начальниках и руководящем персонале.

В Тюменской области увеличилась потребность в начальниках и руководящем персонале
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Военные#Погода
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