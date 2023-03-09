С бронью от мобилизации. Известный тюменский завод ищет сотрудников без опыта работы

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Стоит отметить, что ещё в декабре 2022 тюменский завод предлагал те же условия за 38 000 рублей.
«Термическая обработка сложных деталей и инструментов, изготовленных из высоколегированных, легированных и других сталей, требующих специальных режимов термообработки», — отмечается в обязанностях для новых сотрудников.
Предприятие осуществляет стажировку и проводит обучение. Новым рабочим предоставят общежитие.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюменской области увеличилась потребность в начальниках и руководящем персонале.