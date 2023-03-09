С бронью от мобилизации. Известный тюменский завод ищет сотрудников без опыта работы

Предоставят бронь от мобилизации: В Тюмени завод ищет сотрудников без опыта работы

Тюменский «Завод СибБурМаш» ищет на работу термистов. По данным сайта hh.ru, опыт работы не требуется, а новым сотрудникам предоставят бронь от мобилизации. Зарплата — от 44 тысяч рублей «на руки».