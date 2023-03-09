В регионе выберут подрядчика, который отреставрирует дом Перминова

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
«Выполнить реставрационные работы объекта культурного наследия „Дом купца В. Н. Перминова, 1910-е г. г.“, г. Ишим, ул. Луначарского, 50 (1 этаж) в соответствии с проектной сметной документацией и муниципальным контрактом и настоящим описанием объекта закупки», — сказано в документации.
Прием заявок от возможных подрядчиков завершится 15 марта, на следующий день будет определен победитель. Ему придется выполнить работы на 1 этаже здания, заменив старые инженерные сети, отремонтировав санитарный узел для маломобильных групп населения, а также организовав на объекте систему видеонаблюдения.
Работы должны быть завершены к 1 августа текущего года.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что власти Тюмени объявили о поиске подрядной организации, которая займется патрулированием территорий, прилегающих к водным объектам, в целях предупреждения несчастных случаев и оказания помощи терпящим бедствие на воде.