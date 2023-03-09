В регионе выберут подрядчика, который отреставрирует дом Перминова

Прием заявок от возможных подрядчиков завершится 15 марта, на следующий день будет определен победитель. Ему придется выполнить работы на 1 этаже здания, заменив старые инженерные сети, отремонтировав санитарный узел для маломобильных групп населения, а также организовав на объекте систему видеонаблюдения.