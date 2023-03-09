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В регионе выберут подрядчика, который отреставрирует дом Перминова

9 марта 2023, 08:46
Фото: 1MI

В Тюменской области объявлен тендер на новый этап реставрации дома купца Перминова

На сайте госзакупок опубликовали тендер на выполнение второго этапа работ про реставрации объекта культурного наследия «Дом купца В. Н. Перминова, 1910-е г. г.». Начальная цена контракта составляет 4 миллиона рублей.
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Ишим
«Выполнить реставрационные работы объекта культурного наследия „Дом купца В. Н. Перминова, 1910-е г. г.“, г. Ишим, ул. Луначарского, 50 (1 этаж) в соответствии с проектной сметной документацией и муниципальным контрактом и настоящим описанием объекта закупки», — сказано в документации.

Прием заявок от возможных подрядчиков завершится 15 марта, на следующий день будет определен победитель. Ему придется выполнить работы на 1 этаже здания, заменив старые инженерные сети, отремонтировав санитарный узел для маломобильных групп населения, а также организовав на объекте систему видеонаблюдения.

Работы должны быть завершены к 1 августа текущего года.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что власти Тюмени объявили о поиске подрядной организации, которая займется патрулированием территорий, прилегающих к водным объектам, в целях предупреждения несчастных случаев и оказания помощи терпящим бедствие на воде. 

#Алиса Вернер#Происшествия#Общество#Ишим#Реставрация#Подрядчик
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